Rudy Giuliani o Polsce: Odnieśliście jeden z największych sukcesów w Europie

Giuliani, który przemawiał wcześniej podczas manifestacji „Wolny Iran”, zorganizowanej w Warszawie, przyznał, że od 11 lat wspiera irańską opozycję. Podkreślił, że to ruch światowy, bardzo silny w Stanach Zjednoczonych. W tej grupie są Irańczycy wydaleni z Iranu lub rodziny zamordowanych przez reżim. Chcą by ich kraj był wolny. – Stwierdziliśmy, że najlepszym miejscem, aby takie imprezy organizować jest właśnie Warszawa – powiedział. Dodał, że dla niego Polska jest wspaniałym przykładem kraju, który żył pod opresją, ale stał się krajem wolnym.



– Zobaczcie, co udało wam się osiągnąć. Odnieśliście jeden z największych sukcesów w Europie a na pewno w Europie Wschodniej – ocenił.



Gość TVP Info był też pytany o Nord Stream 2. Według niego niektóre kraje wspierają Rosję w budowie gazociągu. – Zamiast tego trzeba znaleźć inne alternatywy. Przecież jest gaz ziemny i ropa w innych miejscach na świecie – zauważył. Podkreślił, że Rosjanie nie może być monopolistą. – Nie wiem dlaczego rząd Niemiec podjął tę decyzję. To jest zła decyzja – powiedział. – Powinni pracować nad alternatywami nie po to, aby zupełnie odsunąć Rosję, ale aby zmniejszyć zakres tego biznesu, który prowadzą z Rosją. Aby była konkurencja, aby nie było dyktatu – stwierdził.

źródło: TVP Info

Giuliani zapytany o Jarosława Kaczyńskiego stwierdził, że bardzo go szanuje. – Walczy o swój kraj – powiedział. – Chce, aby Polska była tak niepodległa i silna jak to tylko możliwe. Chce też rozwijać gospodarkę – mówił. – Jesteście chyba najsilniejszą gospodarką w Europie Wschodniej, a na pewno jedną z najsilniejszych rozwijających się gospodarek. Szanuję Polskę – podsumował gość „Minęła 20”.