Stoltenberg: NATO rozważa różne odpowiedzi na łamanie INF przez Rosję

NATO rozważa zastosowanie różnych opcji w odpowiedzi na zarzucane Rosji łamanie postanowień układu INF bez wywoływania wyścigu zbrojeń – oświadczył sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Jak dodał, NATO ma „wiele opcji do wyboru, konwencjonalnych i innych”.

– To bardzo poważna sprawa – podkreślił Stoltenberg, występując przed prasą w siedzibie NATO w Brukseli, przed spotkaniem ministrów obrony, poświęconym spodziewanej likwidacji INF i działaniom, jakie Sojusz powinien podjąć w takiej sytuacji.



– Nasza odpowiedź będzie solidarna. Będzie rozważna i defensywna, bo nie chcemy nowego wyścigu zbrojeń – dodał.



Zaznaczył, że NATO „nie ma zamiaru rozmieszczać nowych naziemnych systemów broni atomowej w Europie”. Agencja dpa zauważa, że Stoltenberg nie wypowiedział się co do systemów morskich czy powietrznych ani nie wykluczył, że plany Sojuszu mogą się zmienić.



Na późniejszej konferencji prasowej z p.o. ministra obrony USA Patrickiem Shanahanem Stoltenberg podkreślał, że „musimy przygotować się na świat bez traktatu (INF) i z większą liczbą rosyjskich rakiet”.

Dodał, że NATO ma „wiele opcji do wyboru, konwencjonalnych i innych”, ale odmówił ich wyliczenia. Jego zdaniem „tylko zwiększyłoby to (panującą obecnie) niepewność”.

Shanahan przekazał, że zamierza poinformować swoich odpowiedników z innych krajów NATO o rozmowach, jakie odbył w ostatnich dniach w Afganistanie i Iraku, a także wyraził oczekiwanie na rozmowy w NATO o przyszłości Sojuszu.



Agencja AP zauważa, że sojusznicy w NATO nie mieli dotąd sposobności zapoznać się z poglądami Shanahana, który stanowisko p.o. szefa Pentagonu objął w grudniu, na temat NATO, podczas gdy jego poprzednik James Mattis był znany jako zwolennik tego sojuszu.



Mattis zrezygnował ze stanowiska krótko po tym, jak prezydent USA Donald Trumpa nieoczekiwanie i bez konsultacji z innymi krajami zapowiedział wycofanie sił amerykańskich z Syrii. W oficjalnym liście do Trumpa Mattis zasugerował, że jednym z powodów jego rezygnacji jest brak szacunku, okazywany przez obecną administrację tradycyjnym sojusznikom Waszyngtonu.



Układ INF o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu podpisali przywódcy USA i ówczesnego ZSRR, Ronald Reagan i Michaił Gorbaczow w 1987 r. w Waszyngtonie. Przewiduje on likwidację arsenałów tej broni, a także zabrania jej produkowania, przechowywania i stosowania. Układem objęte są pociski o zasięgu od 500 do 5500 km.

Stany Zjednoczone zapowiedziały w zeszłym roku wycofanie się z porozumienia m.in. ze względu na nieprzestrzeganie układu przez Rosję. Zdaniem Waszyngtonu Moskwa narusza porozumienie, rozmieszczając pociski manewrujące 9M729.



1 lutego sekretarz stanu USA Mike Pompeo poinformował, że Stany Zjednoczone zawieszają przestrzeganie układu INF i za pół roku wycofają się z niego, jeśli Rosja nie zacznie się stosować do jego zapisów.



2 lutego prezydent Władimir Putin oświadczył, że Rosja wstrzymuje swój udział w INF w odpowiedzi na działania USA. Zalecił również zaprzestanie przez resorty obrony i dyplomacji prób inicjowania rozmów z Waszyngtonem na temat tego układu.