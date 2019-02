Prezydent przyjął uczestników konferencji bliskowschodniej

Na Zamku Królewskim w Warszawie zakończyła się oficjalna kolacja uczestników ministerialnej konferencji na temat budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Przy okazji wieczornego spotkania prezydent Andrzej Duda rozmawiał z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.

Kolacja na Zamku Królewskim była pierwszym punktem dwudniowych obrad. W konferencji, współorganizowanej przez Polskę i USA, uczestniczą przedstawiciele około 60 państw, przede wszystkim szefowie dyplomacji a także ich zastępcy. Do Warszawy przybyli ministrowie z 11 państw bliskowschodnich, przedstawiciele wszystkich krajów Unii Europejskiej.



Zaproszenia nie przyjęły Rosja, Turcja i Iran, która organizuje w czwartek spotkanie prezydenta Władimira Putina z przywódcami Turcji i Iranu, Recepem Tayyipem Erdoganem i Hasanem Rowhanim, w Soczi. Tematem rozmów prezydentów ma być sytuacja w Syrii. W konflikcie syryjskim Moskwa i Teheran wspierają reżim prezydenta Syrii Baszara el-Asada. Ankara jest jego przeciwnikiem.



Bojkot Palestyńczyków



Teheran otwarcie krytykuje spotkanie, uważając je za antyirańskie. Zaproszenia do udziału w konferencji nie przyjęła Autonomia Palestyńska też; wezwała ona do bojkotu konferencji inne kraje arabskie.



Oficjalne przyjęcie na Zamku Królewskim było zamknięte dla mediów. W imieniu polskich władz przemawiali prezydent Andrzej Duda oraz szef MSZ Jacek Czaputowicz. Ze strony drugiego współgospodarza – Stanów Zjednoczonych – głos zabrał wiceprezydent Mike Pence.



Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że Andrzej Duda spotkał się z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. – Rozmowa dotyczyła sytuacji na Bliskim Wschodzie, przyszłości polityki Unii Europejskiej i relacji Unii z Izraelem oraz kwestii cyberbezpieczeństwa i współpracy w tym obszarze między Polską i Izraelem – przekazał minister.

Wcześniej izraelski przywódca rozmawiał w Warszawie z szefem MSZ Omanu. – Co jest istotne w tym spotkaniu – i ono nie odbywa się w tajemnicy a takich jest wiele – to to, że jest to spotkanie otwarte z przedstawicielami wiodących państw arabskich, razem z nimi siadamy do rozmów o naszym wspólnym interesie, jakim jest zwalczanie Iranu – powiedział Netanjahu, cytowany w komunikacie izraelskiego rządu. Lokalne media zwracają jednak uwagę, że premier Izraela użył sformułowania „wojna z Iranem”.



Partnerskie stosunki



Tymczasem współgospodarze spotkania szefowie dyplomacji Polski i USA – Jacek Czaputowicz oraz Mike Pompeo napisali we wspólnym oświadczeniu, że ich „celem jest umacnianie partnerskich stosunków oraz realizowanie wspólnych założeń w dziedzinie bezpieczeństwa w regionie dotkniętym konfliktem”. Politycy w tym kontekście apelowali o solidarność państw, przypominając dziedzictwo polskiej „Solidarności”.



Jak podkreślili, w Warszawie omówione zostaną problemy „przemocy i braku stabilizacji w Syrii i Jemenie oraz działania mające na celu zawarcie umowy pokojowej między Izraelem i Palestyńczykami”. We wspólnym oświadczeniu poinformowano też, że kolejne sesje skupią się na zagadnieniach proliferacji broni rakietowej, bezpieczeństwa energetycznego, zagrożeń cybernetycznych oraz pomocy humanitarnej.

źródło: PAP, TVP Info, IAR

W czwartek rano obrady ministerialnej konferencji przeniosą się na Stadion Narodowy. Oprócz szefa MSZ Polskę będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Ma on w planie wystąpienie podczas śniadania roboczego a wcześniej rozmowę z premierem Izraela. Następnie w kancelarii premiera szef polskiego rządu spotka się z wiceprezydentem USA Mikiem Pence’em.