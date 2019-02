Będą zmiany w programie „Rodzina 500 Plus”

Szykują się zmiany w programie 500 Plus. By dostać świadczenie na drugie i kolejne dziecko, rodzice nie będą musieli mieć ustalonego prawa do alimentów – podaje „Fakt”.

Obecnie samotny rodzic starający się o świadczenie musi przedstawić decyzję sądu o orzeczonych alimentach. Wojewódzki Sąd Administracyjny podważył kilka miesięcy temu taką interpretację prawa i stwierdził, że pieniądze na kolejne dzieci powinny być wypłacane bezwarunkowo.



– Planujemy ograniczenie wymogu ustalenia alimentów przez osobę samotnie wychowującą dziecko do wniosków o 500 Plus na pierwsze dziecko – powiedziała gazecie minister rodziny Elżbieta Rafalska. Jak dodała, zmiany mają być wprowadzone jeszcze w tym roku.



Wzrosnąć ma także próg dochodowy, jeśli rodzic stara się o świadczenie na pierwsze dziecko. Obecnie wynosi on 800 zł bądź 1,2 tys. zł, jeśli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko.



– Dla mnie punktem wyjścia jest wzrost co najmniej o kwotę 100 zł – mówiła Rafalska.

