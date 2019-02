Pijany kierowca wjechał w płot. Podczas ucieczki zaatakował policjanta

Pijany kierowca audi wjechał w płot. Porzucił samochód i uciekł z miejsca zdarzenia. Kiedy został namierzony przez policjantów i zorientował się, że na ucieczkę nie ma szans, zaatakował kijem jednego z funkcjonariuszy.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Sadulaki w gminie Kluki w województwie łódzkim. Policjanci otrzymali informację, że nietrzeźwy kierujący audi wjechał w ogrodzenie posesji, porzucił auto i uciekł. Zgłaszający opisał mężczyznę i wskazał kierunek ucieczki.



Policjanci namierzyli uciekiniera, który znajdował się na wytypowanej przez nich posesji. Kiedy mężczyzna zobaczył funkcjonariuszy, rzucił się do ucieczki. Najpierw wpadł do stodoły a potem pobiegł w kierunku lasu.



Gdy zorientował się, że na ucieczkę nie ma szans, zaatakował policjanta kijem. Napastnika uspokoił dopiero huk strzałów ostrzegawczych.

źródło: pap

Wtedy został zatrzymany. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu 44-letni mieszkaniec gminy Kluki usłyszy zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji i kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.Jak przypomina biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia, za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości - do dwóch lat więzienia.