Przejęcie Polskich Kolei Linowych przez Polski Fundusz Rozwoju sfinalizowane

Polski Fundusz Rozwoju sfinalizował przejęcie Polskich Kolei Linowych – dowiedziało się Polskie Radio. Cena transakcji jest niejawna.

Jak informuje prezes PFR Paweł Borys, Fundusz wraz z PKL pracuje właśnie nad planem inwestycyjnym. Borys poinformował, że do finalizacji transakcji doszło z początkiem roku. W rozmowie z IAR dodał, że celem jest poprawa jakości infrastruktury PKL. Jak powiedział, że ma ona jak najlepiej służyć polskim turystom. Jego zdaniem polskie ośrodki powinny skutecznie konkurować z podobnymi miejscami na przykład na Słowacji.



Borys powiedział, że inwestycje nie ograniczą się tylko do wyciągów narciarskich. Chodzi też o inwestycje m. in. w bezpieczeństwo czy infrastrukturę towarzyszącą, taką jak parkingi czy hotele.



Plan inwestycyjny ma być znany pod koniec pierwszego kwartału tego roku. Szef PFR nie chciał zdradzić, ile pieniędzy będzie trzeba zainwestować.



Polskie Koleje Linowe sprywatyzowano sześć lat temu za 215 mln zł. Głównym udziałowcem był fundusz Mid Europa Partners. Proces przejęcia PKL przez PFR rozpoczął się w październiku zeszłego roku. W połowie listopada zgodę na przejęcie wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

