Bił psa młotkiem po głowie, bo pogryzł mu dywan

Policja zatrzymała 63-latka, który skatował psa i w torbie z popiołem wyrzucił na śmietnik. Mężczyzna postanowił pozbyć się czworonoga, bo pogryzł mu dywan. Jak wyjaśnił, nie chciał wyrzucać go na dwór „na pewną śmierć”. Więc wziął sprawy w swoje ręce. – Nie wyraził skruchy – mówi portalowi tvp.info Magdalena Rolbiecka z chojnickiej policji. Funkcjonariusze wnioskują o areszt dla sprawcy.

Ledwie żywego psa zamkniętego w torbie z popiołem i wrzuconego do śmietnika w Chojnicach znalazły przypadkowe osoby. Zauważyły, że jeden z worków w kontenerze się rusza. Wezwały policję.



Zwierzę ważące ok. 5 kg miało pękniętą czaszkę, obrzęk mózgu i wiele innych obrażeń. Ale żyło.



Policjanci natychmiast zaczęli szukać sprawcy. Szybko dotarli do 63-latka, który mieszka w okolicy. Mężczyzna przyznał się do pobicia psa i złożył wyjaśnienia.



– Wynika z nich, że właścicielem psa jest od piątku, kiedy to wziął go od kobiety, która nie mogła dalej opiekować się zwierzęciem – wyjaśnia nam Magdalena Rolbiecka z chojnickiej policji.



– Zapewniono go, że pies jest czysty, grzeczny i nie stwarza problemów – dodaje policjantka. Jednak okazało się, że Pako zniszczył dywan. Wówczas 63-latek stwierdził, że już nie chce się nim opiekować.



Nie chciał jednak, jak się wyraził, wyrzucać psa na pewną śmierć. Wziął zwierzę, młotek i poszedł do piwnicy. Bił go po głowie, a kiedy pies przestał się ruszać, wyrzucił go do śmieci.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu kara nawet do pięć lat pozbawienia wolności. Przyznał się do winy. Policja złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w czwartek.Pies wraca do zdrowia w lecznicy. Teraz wszyscy wołają na niego Popiołek.