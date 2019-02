Dwie osoby zginęły w wypadku pod Brzegiem

Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku zderzenia samochodu osobowgo z ciężarówką w Strzelnikach. Jak informuje KW PSP w Opolu, droga krajowa 94 z Brzegu do Opola jest zablokowana.

Do zdarzenia doszło przed godz. 13 na trasie z Brzegu do Opola. Z nieustalonych dotąd przyczyn doszło do czołowego zderzenia ciężarówki z osobowym oplem. W wyniku wypadku zostały poszkodowane trzy osoby jadące samochodem osobowym – mężczyzna, kobieta i 10-letnie dziecko.



Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy próbowali ratować życie dwojga wydobytych z auta dorosłych.



Jak poinformował oficer dyżurny KW Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, akcja reanimacyjna nie powiodła się. Dziecko jest pod opieką lekarzy. Według nieoficjalnych informacji jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



Na miejscu jest policja, która pod nadzorem prokuratora będzie ustalała przyczyny tragedii. Do czasu zakończenia prac ekip śledczych należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu na trasie z Opola do Brzegu. Samochody kierowane są na objazd przez Strzelniki.

