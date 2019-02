W parku w Piotrkowie Trybunalskim „wyrosły” gwoździe. Sprawą zajęła się policja

„Jedenaście sztuk gwoździ mierzących ok. 10 cm zostało wbitych w miejskim parku im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim” – takie zawiadomienie z urzędu miasta otrzymała piotrkowska policja. – Podobno jest jedna osoba, która weszła na ten gwóźdź i zraniła się w stopę – poinformowała portal tvp.info asp. Ilona Sidorko z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

– Niebezpieczne pułapki zostały znalezione w czwartek 7 lutego, kiedy nasz pracownik był w innej sprawie w tym parku. Dokonywał ogólnego nadzoru tego obszaru – to była jedna z nieregularnych wizyt. Podczas tej wizyty do pracownika podszedł jeden z mieszkańców i zwrócił uwagę, że zauważył w parku wbite w glebę gwoździe. Pomógł zlokalizować dokładne miejsce niebezpiecznych narzędzi – powiedział portalowi tvp.info Mikołaj Chmielewski, kierownik Działu Utrzymania Zieleni i Porządku w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.



– Wówczas podjęliśmy decyzję o bezzwłocznym powiadomieniu służb. Uznaliśmy, że to jest dość istotna sytuacja, trzeba zainterweniować w tej sprawie i znaleźć osobę, która wymyśliła tę idiotyczną niespodziankę – dodał.

– Monitoring miejski nie obejmuje tego miejsca. Wszczęliśmy postępowanie w tej sprawie pod kątem art. 160 par. 1 Kodeksu karnego, czyli narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia – powiedziała asp. Ilona Sidorko.

Ta sytuacja mogła stanowić zagrożenie dla dzieci przebywających w parku.



– W okresie zimowym dzieci potrafią rzucać się w śniegu, a te gwoździe nie były nawet na alejce, a zaraz przy alejce. Prawdopodobnie jeszcze niedawno były przykryte śniegiem, bo były bardzo mocno zmrożone, więc to nie jest tak, ze te gwoździe pojawiły się 7 lutego, tylko wcześniej, zanim mróz ściął glebę – zdradził Chmielewski.



– Policjantom gwoździe nie wychodziły łatwo z ziemi. Trzeba było się namocować, aby je wyciągnąć. Mogły spowodować duże szkody. Sami zastanawiamy się, w jaki sposób wandal mógł to zrobić. Te niebezpieczne narzędzia były rozłożone na mniej więcej około dwóch metrach kwadratowych – zaznaczył.



Sprawą zajmuje się lokalna policja, która zabezpieczyła zdjęcia z monitoringu w parku. Kamery nie obejmują jednak miejsca, w którym znaleziono gwoździe. Policja apeluje, aby anonimowa osoba, która weszła na ten gwóźdź, zgłosiła się na Komendę Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim.