Papież: Kto nie widzi łez ubogich, ten ma serce z kamienia

Papież Franciszek powiedział podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie, że ten, kto nie widzi łez ubogich, ma serce z kamienia. Polaków prosił, aby nie zapominali o ludziach żyjących daleko, którzy potrzebują sprawiedliwości i zrozumienia.

– W modlitwie chrześcijanin zanosi do Boga trudności osób, żyjących wokół niego – mówił papież w katechezie na temat modlitwy „Ojcze nasz”.



– Jeśli ktoś nie zdaje sobie sprawy z tego, że wokół niego jest wielu ludzi, którzy cierpią; jeśli nie lituje się z powodu łez ubogich; jeżeli jest oswojony ze wszystkim, to znaczy to, że jego serce jest zasuszone; nie – gorzej, jest z kamienia – podkreślił.



Franciszek zachęcił wiernych do refleksji: „Czy kiedy modlę się, otwieram się na wołanie tylu osób bliskich i dalekich? A może traktuję modlitwę jako rodzaj znieczulenia, by być spokojniejszym?”. W tym drugim przypadku „jest się ofiarą tragicznego nieporozumienia”, a taka modlitwa – nie byłaby już chrześcijańska – dodał.



Papież zwrócił uwagę na to, że w tekście modlitwy „Ojcze nasz” nie ma słowa „ja”, a prośby wypowiadane są w liczbie mnogiej. Jak wyjaśnił, „w dialogu z Bogiem nie ma miejsca na indywidualizm”, nie może być „afiszowania się swoimi problemami, jakbyśmy byli jedynymi cierpiącymi na świecie”.

źródło: pap

Zwracając się do Polaków, Franciszek zachęcił do częstego odmawiania modlitwy „Ojcze nasz”. – Prosząc o chleb powszedni, pamiętajcie nie tylko o sobie i bliskich, ale także o ludziach nieznanych, zagubionych, zapomnianych, żyjących gdzieś daleko, którzy może bardziej od was potrzebują dobra, pokoju ducha, sprawiedliwości i zrozumienia – wezwał papież.