Belgia: Strajk powszechny sparaliżował kraj

Poważne zakłócenia w transporcie publicznym odnotowano w środę rano w Belgii, zwłaszcza w Brukseli, z powodu strajku powszechnego. Akcja protestacyjna objęła m.in. administrację, komunikację lotniczą i kolejową oraz szkoły, szpitale, pocztę i policję.

Do strajku wezwały trzy główne centrale związkowe – socjalistyczna FGTB, chrześcijańska CSC i liberalna CGSLB – domagając się podwyżek płac dla pracowników.



Belgijska kolej ogłosiła odwołanie lub modyfikację wielu połączeń. Jak pisze AFP, spółka spodziewa się, że część pociągów zostanie odwołana, ale strajk nie powinien mocno uderzyć w ruch międzynarodowy.



Państwowa belgijska firma Skeyes, zapewniająca usługi nawigacyjne, informowała we wtorek, że z powodu strajku generalnego Belgia zamyka na dobę we wtorek od godz. 22 swoją przestrzeń powietrzną, obawiając się o obsadę stanowisk związanych z obsługą ruchu lotniczego.



Według agencji Belga w kraju mają odbyć się pikiety i protesty, w tym w Gandawie na północy, w Eupen na wschodzie czy na terenach przemysłowych Limburgii – prowincji w północno-wschodniej Belgii, w regionie autonomicznym Flandria.

