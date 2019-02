Ojciec i syn podejrzani o pobicie z użyciem noża trafili do aresztu

Sąd w Łęczycy zdecydował o trzymiesięcznym aresztowaniu 20-letniego mężczyzny i jego 38-letniego ojca podejrzanych o udział w pobiciu z użyciem noża. Młodszy z mężczyzn podejrzany jest także o usiłowanie zabójstwa i groźby karalne.

O zastosowaniu aresztu poinformował w środę PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Przypomniał, że 20-latkowi grozi nawet dożywocie, a jego ojcu do ośmiu lat więzienia.



Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę w miejscowości Dąbrowice (Łódzkie). Według prokuratury, tego dnia przed godziną 12, 21-letni pokrzywdzony wyszedł z domu, aby pobiegać. W pewnym momencie zauważył znanego sobie jedynie z widzenia 20-latka, który od początku był agresywny. Bez powodu zacisnął pięści i przyjął postawę wskazującą na to, że zamierza zaatakować pokrzywdzonego, a następnie wyjął z kieszeni kurtki nóż. Jednocześnie zaczął krzyczeć w stronę 21-latka, grożąc, że go zabije.



Pokrzywdzony zaczął uciekać. Napastnik biegł za nim. W pewnym momencie zaatakowany młody mężczyzna zatrzymał się i zadzwonił prosząc o pomoc swojego ojca i starszego brata, którzy niebawem przyjechali samochodem. Na miejscu pojawił się także 38-letni ojciec 20-latka.

#wieszwiecej Polub nas

Ojciec porwał dwulatka. Policja odszukała dziecko Po kilku godzinach poszukiwań policjanci odnaleźli dwuletniego Janka i jego ojca – mieszkańców Trzciany – podała w środę małopolska policja.... zobacz więcej

20-latek i jego ojciec zaczęli atakować swoją ofiarę, jego ojca i starszego brata. Starszy z podejrzanych używał przy tym pałki z ostrzem. Jego syn w pewnym momencie podczas szamotaniny nożem chciał ugodzić 21-latka w brzuch. Napadnięty zdążył się odsunąć, a ostrze rozcięło jego bluzę.



Po nieudanej próbie zadania ciosu napastnik w dalszym ciągu krzyczał, że zabije 21-latka. Pokrzywdzonym udało się uciec na pobliską posesję.



Powiadomiono policję. 20-latek i jego ojciec zostali zatrzymani.



Podczas przesłuchania nie przyznali się do przedstawionych im zarzutów.



Prokuratura Rejonowa w Łęczycy, która w tej sprawie prowadzi śledztwo, wystąpiła do miejscowego sądu z wnioskiem o aresztowanie obydwu podejrzanych. Sąd przychylił się do niego.