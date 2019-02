Poznań: 5 osób z zarzutami oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy

5 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz prania brudnych pieniędzy. W wyniku działań podejrzanych doszło do narażenia na uszczuplenie w podatku VAT oraz podatku akcyzowym na kwotę ponad 1 mln zł.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Regionalna w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wewnątrzwspólnotowym nabyciem samochodów osobowych.



„Jak wynika z poczynionych w toku śledztwa ustaleń zorganizowana grupa przestępcza, zajmowała się wewnątrzwspólnotowym nabyciem samochodów osobowych. Następnie członkowie grupy wprowadzali pojazdy na rynek krajowy przy wykorzystaniu podrobionych oraz nierzetelnych dokumentów. Przestępczy proceder prowadził do zaniżania podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym. W wyniku tych działań doszło do narażenia na uszczuplenie w podatku VAT oraz podatku akcyzowym na kwotę ponad 1 mln zł” – poinformowała w środę Prokuratura Krajowa.



W ramach działań śledczych, na początku lutego na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali pięć osób. Jednocześnie przeprowadzono przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych, na terenie Zielonej Góry oraz Gubina.



„Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie ogłoszono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz prania brudnych pieniędzy” – podała prokuratura.

źródło: pap

Trzech sprawców na wniosek prokuratora zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec dwóch osób zastosowano środki wolnościowe w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego, a także „nakazu powstrzymywania się od wykonywania określonej działalności gospodarczej”.Na poczet grożących podejrzanym kar i środków o charakterze majątkowym prokurator zabezpieczył kwotę ponad 70 tys. zł oraz 3 tysięcy euro. Prokuratura wskazała, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone dalsze zatrzymania.