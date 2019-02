SG: Po przywróceniu czasowej kontroli granicznej do Polski nie wpuszczono 136 osób

Po przywróceniu czasowej kontroli granicznej do Polski nie wpuszczono 136 cudzoziemców – poinformowała w środę rzecznik Straży Granicznej por. Agnieszka Golias. Dodała, że funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali około 20 tys. osób.

Kontrolę graniczną przywrócono od 10 do 16 lutego. Granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach - takich miejsc jest w sumie 287, w tym 264 na granicy lądowej. Kontrola prowadzona jest w sposób wyrywkowy, w oparciu o patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem specjalistycznego, mobilnego sprzętu.



– Cudzoziemiec, aby wjechać do naszego kraju, musi spełnić warunki wjazdu określone w przepisach, m.in. musi posiadać ważne dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy, uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu, oraz nie może widnieć w bazach danych jako osoba, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu, i stanowić zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego – poinformowała rzecznik SG por. Agnieszka Golias.



Jak dodała – cudzoziemcy, którzy nie spełnią tych warunków, nie dostaną zgody na przekroczenie granicy.



– Aby zapobiec przyjazdowi do naszego kraju osób, które mogą zakłócić porządek publiczny czy zagrażać bezpieczeństwu, jesteśmy w stałym kontakcie z Policją, ABW i innymi służbami, z którymi prowadzona jest bieżąca wymiana informacji – zaznaczyła Golias.



We wtorek wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński powiedział w Polskim Radiu 24, że tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej umożliwi rozpoznanie i ewentualne odmówienie wjazdu do Polski „tym, którzy mogą nieść zagrożenia porządku publicznego i – zwłaszcza – natury terrorystycznej”. – ABW ma swoje rozpoznanie osób, które mogą takie zagrożenie stanowić, a Straż Graniczna dysponując tymi listami osób i pojazdów, dokonuje kontroli na granicach – poinformował.

#wieszwiecej Polub nas

Dodał, że resort ma informacje o planowanych zgromadzeniach w związku ze zbliżającą się konferencją.



– Mamy informacje, że tego typu zgromadzenia mogą być organizowane, szczególnie przez osoby pochodzenia irańskiego, zamieszkujące w tej chwili w krajach europejskich, np. w Niemczech, blisko polskich granic. Część z nich zamierza przyjechać do Polski – powiedział. Dodał, że kontrolowane są autokary, którymi te osoby przyjeżdżają do Polski. Wiceminister zapewnił, że służby są przygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa legalnym zgromadzeniom.



W poniedziałek w Warszawie został wprowadzony stopień alarmowy ALFA, który obowiązywać będzie do piątku. Jest to najniższy stopień alarmowy w czterostopniowej skali. Zgodnie z ustawą wprowadza się go w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.



Służby przypominają, że podczas obowiązywania tego stopnia mieszkańcy Warszawy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie nietypowe sytuacje dotyczące zachowania osób, nietypowych pakunków i innych przedmiotów pozostawionych w miejscach publicznych, a także samochodów – szczególnie ciężarowych - zaparkowanych w pobliżu miejsc zgromadzeń. Informacje takie powinny być niezwłocznie przekazywane do policji - na numer alarmowy 997 lub 112.



Do zagrożeń w cyberprzestrzeni odnosi się wprowadzony drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, którego wprowadzenie zobowiązuje administrację publiczną do wzmożonego monitoringu systemów teleinformatycznych pod kątem naruszania bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.