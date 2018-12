Trzy miesiące aresztu dla matki zabitego noworodka

Na wniosek prokuratury rejonowej w Kluczborku sąd aresztował na trzy miesiące 27-letnią kobietę podejrzaną o zabójstwo swojej córki – poinformował po posiedzeniu sądu prokurator Marcin Pękacki.

Do zdarzenia doszło w Ciecierzynie pod Kluczborkiem. Według wstępnych ustaleń śledztwa, dziecko urodziło się 30 listopada. Prawdopodobnie zmarło w wyniku uduszenia, po tym jak matka włożyła je do reklamówki.



Policję zaalarmowali pracownicy opieki społecznej, których zaniepokoił brak niemowlęcia. Zwłoki dziecka znaleziono w środę na terenie domu zamieszkiwanym przez podejrzaną i jej konkubenta.



Anita Dąbrowa-Derda, prokurator rejonowa w Kluczborku, w rozmowie z portalem tvp.info poinformowała, że matce dziecka przedstawiono zarzut dokonania zabójstwa, za co grozi nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Podejrzana nie przyznała się do winy.



Prokuratura nie potwierdza informacji o szczątkach innych niemowląt znalezionych na terenie posesji.



– Sprawa jest na wstępnym etapie. Możemy mówić o tym, co jest ustalone. Zarzut dotyczy zabójstwa jednego dziecka. Ze względu na dobro śledztwa więcej informacji możemy udzielić po zakończeniu czynności procesowych – wyjaśnia prokurator Dąbrowa-Derda.

źródło: PAP, portal tvp.info

Podejrzana mieszka w domu jednorodzinnym wraz z konkubentem. Para ma sześcioletniego syna, który znajduje się pod opieką służb.