Od marca 2019 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł. Sejm uchwalił ustawę

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy w sprawie waloryzacji emerytur i rent. Zgodnie z rządową nowelizacją od 1 marca 2019 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł; najniższe będą wynosiły 1100 zł.

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych głosowało 423 posłów, przeciw było sześciu, nikt nie wstrzymał się od głosu.



Wcześniej Sejm odrzucił poprawkę zgłoszoną przez Platformę Obywatelską-Koalicję Obywatelską, która – jak wskazywali jej autorzy – „zagwarantuje emerytom i rencistom minimalną kwotę podwyższenia świadczeń w 2019 r. o wskaźnik waloryzacji nie mniej niż 70 zł, tak jak jest zapisane w tej ustawie, a w kolejnych latach o wskaźnik waloryzacji nie mniejszy niż minimalna kwota określona w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego”.



Przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowela zakłada, że w marcu 2019 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną do 1100 zł. Obecnie jest to 1029,80 zł.





Od marca 2019 r. najniższe #emerytury i #renty zostaną podwyższone o 6,8%. Wszystkie emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł. #Sejm uchwalił ustawę, która trafi teraz do @PolskiSenat. pic.twitter.com/DrjALqxkTx — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 14 grudnia 2018

Najniższe świadczenia wzrosną o 6,8 proc.



Według rządowej nowelizacji najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 772,35 zł do 825 zł. Modyfikacja zasad waloryzacji będzie miała zastosowanie także do emerytur i rent rolników, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.



Rząd proponuje także, żeby świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły (według prognozy) o 3,26 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł. Oznacza to, że najniższe świadczenia zostaną w przyszłym roku podwyższone o 6,8 proc., dwa razy więcej, niż gdyby zastosować ustawowy prognozowany wskaźnik waloryzacji.



Według rządowych szacunków podwyżką zostanie objętych około 6,2 mln emerytów. Na nowych zasadach -jak zaznaczają autorzy projektu – zyskają przede wszystkim osoby, których świadczenie nie przekracza 2147,30 zł brutto.



Jak podaje resort rodziny, w 2015 r. na waloryzację rent i emerytur przeznaczono 3,55 mld zł. W tym roku będzie to 5,96 mld zł. Koszt waloryzacji od marca 2019 r. wyniesie niespełna 8,4 mld zł.