Adwokat weterana AK dla portalu tvp.info: Wyrok w sprawie przeciw ZDF być może jeszcze w tym roku

– Uważam, że dobra osobiste zostały w tej sprawie naruszone – mówi portalowi tvp.info dr Monika Brzozowska-Pasieka, reprezentująca kpt. AK Zbigniewa Radłowskiego w sprawie przeciw niemieckim producentom serialu „Nasze matki, nasi ojcowie”. Zdaniem adwokat wyrok może zostać wydany jeszcze w tym roku, natomiast jest prawdopodobne, że sprawa przejdzie przez wszystkie instancje, aż po Europejski Trybunał Praw Człowieka.

– Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił wniosek strony niemieckiej o przesłuchanie kolejnego biegłego – mówi w rozmowie z naszym portalem dr Brzozowska-Pasieka. Znane są kolejne dwa terminy rozpraw: 18 i 28 grudnia. Na którejś z nich sąd może wydać wyrok.



Adwokat kapitana AK liczy na to, że stanie się to przed końcem roku, by strona przegrana mogła złożyć apelację. Jej zdaniem jest to bardzo prawdopodobne, niezależnie od treści orzeczenia sądu, że przegrana strona będzie odwoływać się od wyroku.



– Jest to taka sprawa, że nawet na apelacji prawdopodobnie się nie skończy, bo myślę, że przejdziemy przez wszystkie instancje, a więc dalej kolejno: Sąd Najwyższy i Europejski Trybunał Praw Człowieka – przewiduje nasza rozmówczyni.



– Chyba każdy z prawników uczestniczących ma świadomość tego, że ostatecznym etapem jest właśnie ETPCz, do którego strona przegrana złoży skargę albo o naruszenie wolności artystycznej, albo o naruszenie dóbr osobistych – wyjaśnia prawnik.

Zdaniem Brzozowskiej-Pasieki spór sędziwego weterana z niemiecką telewizją państwową ZDF i wytwórnią UFA Fiction to sprawa przełomowa, skomplikowana zarówno w warstwie faktycznej, jak i prawnej.– Mówimy tu choćby o aspekcie międzypaństwowym, a więc kwestia czy polski sąd jest władny nakazać przeprosiny na stronach ZDF-u czy innych stacji telewizyjnych. Pamiętajmy, że serial był emitowany przez stacje na całym świecie , gromadząc ogromną widownię. Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób, jeśli sąd uzna, że doszło do naruszenia dóbr osobistych, należy przeprosić powodów – tłumaczy mecenas kapitana Radłowskiego.

– Takich ciekawych wątków prawnych, które na pewno sąd będzie musiał rozstrzygnąć, jest tu bardzo wiele – ocenia prawniczka.



Wyrok, być może już niebawem, wyda sąd, natomiast mecenas Brzozowska-Pasieka uważa, że faktycznie producenci serialu działali ze złą wolą, przedstawiając żołnierzy AK „jako zadeklarowanych antysemitów, którzy nie mają żadnych oporów, by pozostawić Żydów na śmierć”.



– Nie mam żadnych wątpliwości, że doszło tu do zawinionego naruszenia dóbr osobistych moich mocodawców – mówi.



Pierwotnie na rozprawie wyznaczonej na 18 grudnia strony miały wygłosić oświadczenia końcowe, jednak kpt. Radłowski ze względu na stan zdrowia, który znacznie utrudnia mu wizyty w sądzie, poprosił o taką możliwość już 14 grudnia.

Weteran przypomniał o fenomenie Polskiego Państwa Podziemnego i „stanowiącej integralną część Sił Zbrojnych RP Armii Krajowej liczącej ponad 350 tys. żołnierzy”. – A co zobaczyliśmy w serialu? Bandę dzikich zbirów, antysemitów grasujących po lasach – przypominał oficer.



– Myślę, że moi pełnomocnicy, powołani biegli i świadkowie bezspornie udowodnili, iż obraz AK pokazany w serialu jest niezgodny z fundamentalnymi i dobrze znanymi faktami historycznymi i że sekwencje serialu dotyczące AK zostały zrealizowane według najlepszych wzorów hitlerowskiej propagandy – mówił kpt. Radłowski.



Weteran nie ma wątpliwości co do celu działania Niemców: – Żeby nas obarczyć niepopełnionymi przez nas zbrodniami. Żeby te wartości, które są najcenniejsze w narodzie polskim, a które reprezentowało AK, znowu wytarzać w błocie. Żeby tych wszystkich wspaniałych i odważnych polskich patriotów, którzy walczyli w szeregach AK jeszcze raz upokorzyć. Upodlić. Nawet po ich śmierci – wskazywał, apelując o sprawiedliwy wyrok i przypominając, że nic nie zatrze znanej mu prawdy o tym, kto był zbrodniarzem, a kto bohaterem.