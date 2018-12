Przeszczepione narządy wywołały raka u dwóch pacjentów

Do rzadkiego przypadku rozwinięcia się raka u dwóch pacjentów, którym przeszczepiono narządy pobrane od dawcy chorego na nowotwór, doszło w Wielkiej Brytanii – poinformowało BBC. Jeden z pacjentów po przeszczepie nie żyje.

To 63-letni Tom Tyreman ze Stockton w pobliżu Newcastle, który we Freeman Hospital otrzymał wątrobę od kobiety, która zmarła po zatorze. Na raka, tym razem nerki, zachorowała także 49-letnia Pauline Hunt z Kilmarnock w Szkocji. Ta pacjentka wciąż walczy o życie.



Chorzy po przeszczepach zwykle bardziej są narażeni na nowotwory złośliwe, ponieważ zażywają leki osłabiające układ odpornościowy (podaje się je, aby zmniejszyć ryzyko odrzucenia przeszczepu). Bardzo rzadko, ale jednak zdarza się, że w przeszczepionych narządach są komórki nowotworowe lub niewielkich rozmiarów guz, który nie został przed transplantacją wykryty.



Tak było w przypadku Toma Tyremana i Pauline Hunt. Tyremanowi przeszczepiono wątrobę, w której znajdował się niewidoczny guz. Mężczyzna zmarł w lutym 2018 r., zaledwie po kilku miesiącach od przeszczepu.



Rzecznik prasowy NHS Blood and Transplant Service tłumaczy, że dokłada się wszelkich starań, by uniknąć takich sytuacji: sprawdzana jest dokumentacja medyczna dawcy, a w razie wątpliwości wykonywana jest biopsja pobranego do przeszczepu narządu. Kłopot polega na tym, że jest bardzo mało czasu na tego rodzaju procedury, pobrany jak najszybciej musi zostać przeszczepiony.



Jane Bird, siostra zmarłego Tyremana, przekonuje, że mimo trudności powinny być wykonywane jeszcze bardziej rygorystyczne badania przeszczepianych narządów. – Trudno się pogodzić z tym, że w dzisiejszych czasach nie są one możliwe – dodała.

W Europie zdarzyło się już, że trzech pacjentów zmarło po przeszczepie narządów pobranych od 53-letniej kobiety chorej na niezdiagnozowanego raka piersi, która zmarła na skutek udaru mózgu. Przed kilkoma miesiącami informowało o tym „American Journal of Transplantation”.



Przeprowadzono badania DNA, żeby potwierdzić, czy tak faktycznie było. Po porównaniu materiału genetycznego komórek rakowych biorców z narządami dawcy ujawniono, że ich profil genetyczny jest podobny.



Organy zmarłej kobiety przeszczepiono pięciu pacjentom. Pierwszy z nich, który otrzymał jej serce, zmarł już po pięciu miesiącach z powodu sepsy. Jego zgon nie miał jednak związku z chorobą nowotworową.

Pierwszy nowotwór wykryto po 16 miesiącach od transplantacji u 42-letniej kobiety, której przeszczepiono obydwa płuca. Doszło u niej do przerzutów do kości i zmarła po dwóch latach od zabiegu. Dwóch pozostałych pacjentów, którzy zachorowali na raka, to mężczyzna i kobieta, którym od tej samej dawczyni przeszczepiono nerki. Rak ujawnił się u nich po sześciu latach od transplantacji.U mężczyzny przeszczepioną nerkę usunięto w 2011 r. i zastosowano chemioterapię. Ten pacjent nadal żyje. Zmarła natomiast kobieta, której również przeszczepiono nerkę oraz druga pacjentka, która od tej samej dawczyni z rakiem piersi otrzymała wątrobę.