Minister inwestycji o 60-proc. bonifikacie: Wielu będzie niemile zaskoczonych

W Warszawie bonifikatę w przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego we własność obniżono do 60 proc., a obiecywano nawet 99 proc. - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Jego zdaniem wielu warszawiaków będzie tym niemile zaskoczonych.

Rada Warszawy zdecydowała w czwartek o zmniejszeniu bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98 proc. do maksimum 60 proc. Przeciw zmianie protestowali radni PiS.



– Mieszkańcom Warszawy obiecywano bardzo wysokie bonifikaty, rzędu 98-99 proc. – dodał minister.



Jak przypomniał Kwieciński, w Warszawie w wielu przypadkach były bardzo wysokie podwyżki czynszów, „a z drugiej strony to dofinansowanie w Warszawie zostało obniżone do 60 proc.”.



– Myślę, że bardzo wielu mieszkańców Warszawy, których ten proces przekształcenia użytkowania wieczystego we własność będzie dotyczył, będzie bardzo niemiło zaskoczonych – podał Kwieciński. Podkreślił, że „decyzja miasta Warszawy jest niesympatycznym zaskoczeniem”.

źródło: TVP Info, PAP

W połowie października przed wyborami samorządowymi rada miasta przyjęła uchwałę ustającą 98-proc. bonifikatę jako standardową, a 99-proc. w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Te stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Wówczas stosowny projekt uchwały przedstawił wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS), ale poparli go jednomyślnie wszyscy radni biorący udział w głosowaniu.