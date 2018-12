Rozprawa „króla mafii wnuczkowej” odwołana. Przyczyną nieobecność protokolanta

Z powodu protestu pracowników sądowych rozprawa w procesie „króla mafii wnuczkowej” Arkadiusza Ł. ps. „Hoss” została odwołana. Od poniedziałku w poznańskim Sądzie Okręgowym nie odbywa się ponad połowa z planowanych wokand.

Poznański sąd miał kontynuować proces Arkadiusza Ł., któremu śledczy zarzucają udział w grupie przestępczej i wyłudzenie lub próbę wyłudzenia w Niemczech, Szwajcarii i Luksemburgu w latach 2012-14 w sumie kilku milionów zł w różnych walutach oraz kosztowności: biżuterii, złota i złotych monet.



Mężczyzna miał wprowadzać obywateli innych państw w błąd co do tożsamości, pozorując bliskie pokrewieństwo lub znajomość z nimi. Miał też podawać się m.in. za funkcjonariusza policji. Na ławie oskarżonych Hoss zasiada razem ze swoim bratem Adamem P., który odpowiada z wolnej stopy.



Sędzia Karolina Siwierska poinformowała, że ze względu na nieobecność protokolanta rozprawa musi zostać odwołana. Sąd planował przesłuchać troje biegłych i świadka.



Prokurator Marcin Szpond z Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie chciał komentować powodów odwołania sprawy. Powiedział jedynie, że jeszcze w czwartek otrzymał informację, iż „nic nie wiadomo, żeby sprawa miała się nie odbyć” – i specjalnie na rozprawę przyjechał z Warszawy do Poznania.



Oskarżony Arkadiusz Ł. do poznańskiego sądu był konwojowany – również z Warszawy. Jego obrońca adw. Artur Tarnawski podkreślił, że konwojowanie oskarżonego na sprawę, której nie ma, to nie tylko marnowanie pieniędzy, ale i narażanie stanu zdrowia oskarżonego.

– Przyszliśmy na dwie minuty do sądu i tyle. Natomiast są to oczywiście olbrzymie koszty; transporty Poznań-Warszawa, Warszawa-Poznań, ale któż mógł się spodziewać takich rzeczy jeszcze tydzień temu – powiedział.



Pytany, czy jako adwokat, prawnik, popiera protest pracowników sądowych, odpowiedział, że „z tych informacji, które dochodzą, które nie są jakąś tajemnicą, jeśli chodzi o zarobki, to powiedzmy sobie szczerze – można rozumieć rozgoryczenie tych osób”.



– Co do formy protestu, można się z nią zgadzać lub nie, ale uważam, że jeżeli te dane związane z zarobkami pracowników podawane w mediach są prawdziwe – to uważam, że są one zdecydowanie zbyt małe do ilości pracy, którą oni wykonują – zaznaczył.



Protest pracowników sądów, polegający m.in. na korzystaniu przez nich ze zwolnień lekarskich, trwa od poniedziałku. Protestujący domagają się wzrostu wynagrodzenia – akcja, według zapowiedzi ma potrwać dwa tygodnie.



– W środę w Sądzie Okręgowym w Poznaniu na 390 pracowników nie było 194 osób. W sądach funkcjonalnych, podlegających SO w Poznaniu, nie ma większości pracowników. Natomiast np. we Wrześni na 28 pracowników nie ma 24 i tam od poniedziałku odwołane zostały wszystkie wokandy – tłumaczyła rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Poznaniu sędzia Joanna Ciesielska-Borowiec.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Jak dodała, w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w poniedziałek na 55 wokand odwołano 25, we wtorek na 51 odwołano 27, natomiast w środę – 33 z 68 wokand.