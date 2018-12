Marszałek Sejmu zdecydował o skreśleniu z porządku obrad projektu noweli Prawo o ruchu drogowym

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, po zasięgnięciu opinii Konwent Seniorów, zdecydował o skreśleniu z piątkowego porządku obrad projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym ws. zmian w systemie badań technicznych pojazdów.

– Po zasięgnięciu opinii Konwent Seniorów podjąłem decyzję o skreśleniu z porządku dziennego przerwanego trzeciego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – poinformował w piątek marszałek Kuchciński, wznawiając obrady po przerwie.



Rządowy projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym przygotował resort infrastruktury. Rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś powiedział, że „Sejm przerwał trzecie czytanie projekt ustawy Prawo o ruchu drogowym do czego ma prawo”.



W piątek w Sejmie odbywało się trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.



W jego trakcie posłowie przegłosowali wszystkie poprawki do projektu, zostało tylko głosowanie projektu ustawy w całości.



Prezes PiS Jarosław Kaczyński złożył podczas piątkowych głosowań wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym ws. zmian w systemie badań technicznych pojazdów.



– Ponieważ ta ustawa, która była w tej chwili procedowana, budzi rzeczywiście wiele wątpliwości, wnoszę o jej wycofanie z porządku dziennego – zaapelował prezes PiS.



W odpowiedzi na wniosek prezesa PiS, zgłoszony po 15-minutowej przerwie, marszałek Sejmu Marek Kuchciński zwołał Konwent Seniorów, by rozstrzygnąć, jak sprawę załatwić formalnie. Przerwa trwała do 12.30.





Opozycja za odrzuceniem projektu w całości



Posłowie opozycji podczas debaty w Sejmie, a także bezpośrednio przed głosowaniem, wnioskowali o odrzucenie projektu w całości, argumentując, że „tego projektu nie da się poprawić, więc ustawę należy napisać od nowa, bo jej przyjęcie doprowadzi do bankructwa wielu stacji diagnostycznych”. Apelowali też do prezesa Kaczyńskiego, by swojemu klubowi polecił odrzucenie ustawy.



W myśl projektu nadzór nad stacjami diagnostycznymi miałby zostać przeniesiony ze starostw powiatowych do Transportowego Dozoru Technicznego. Szacowany koszt zamiany to ok. 500 mln zł.



Zgodnie z założeniami projektu ustawy głównym źródłem finansowania nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów może stać się opłata za badania wykonane po terminie, które będą o 50 proc. wyższe niż koszt badania w terminie.



Po oddaleniu w piątek wniosku o odrzucenie ustawy oraz poprawek zgłoszonych przez posłów opozycji, większość sejmowa przyjęła cztery poprawki posłów PiS. Dotyczą m.in. rezygnacji z obligatoryjnego sprawdzania wyposażenie i warunków lokalowych stacji w przypadku np. połączenia stacji, oraz rezygnacji z obligatoryjnego wykreślenia podmiotu z rejestru, gdy takie sprawdzenie nie zostanie przeprowadzone. Kolejna poprawka dotyczy wzmocnienia bezstronności i niezależność pracowników Transportowego Dozoru Technicznego.





