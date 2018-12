Gwałcił i próbował zabić synów konkubiny. Dostał 25 lat, Ziobro chce dożywocia

Sąd w Koszalinie skazał Katarzynę Więcławską na 15 lat więzienia, a jej konkubenta Marka Kwiatkowskiego na 25 lat pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa jednego z synów kobiety, znęcanie się nad obydwoma chłopcami i dokonanie na nich gwałtów przez skazanego. Z wyrokiem nie zgadza się prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Będzie apelacja.

Koszaliński sąd okręgowy pozwolił na publikację danych osobowych skazanych. Katarzynę Więcławską sąd skazał na łączną karę 15 lat pozbawienia wolności, jej konkubenta - Marka Kwiatkowskiego na 25 lat więzienia.



Oboje znęcali się ze szczególnym okrucieństwem nad dwoma synami kobiety, którzy mieli wówczas siedem i dziewięć lat. Oboje usiłowali zabić jednego z chłopców. Mężczyzna dokonał gwałtów na obu chłopcach.



Marek K. o warunkowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać po 20 latach pobytu w więzieniu. Oboje skazani mają zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 200 m i zakaz kontaktu z nimi przez 15 lat. Mają im wypłacić zadośćuczynienie.

Proces Katarzyny W., matki trojga dzieci i jej partnera Marka K. (fot. arch. PAP/Marcin Bielecki)

13 grudnia sąd zamknął przewód sądowy, wysłuchał mów końcowych prokuratora i obrońców.Prokuratura domagała się dożywocia dla Marka Kwiatkowskiego i 25 lat pozbawienia wolności dla Katarzyny Więckowskiej.– Nie zgadzając się z wyrokami sądowymi, które padły na sali sądowej, na polecenie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry po uzyskaniu uzasadnienia wyroku zostanie wywiedziona apelacja – poinformowała rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.

Do przestępstw miało dochodzić od stycznia do marca 2016 r., gdy chłopcy wraz z matką i jej konkubentem mieszkali w hostelu prowadzonym przez Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim.



Według śledczych chłopcy byli brutalnie bici pięściami, pasem i różnymi przedmiotami, kopani, rzucani o meble i o ściany. Przetrzymywano ich przez wiele godzin w wannie z zimną wodą, byli zmuszani do jedzenia surowego mięsa i zlizywania jedzenia z podłogi.



Dzieci przewożono w bagażniku samochodu, kazano im przez wiele godzin klęczeć z podniesionymi rękami i biegać nocami po polu. Znęcał się głównie Marek Kwiatkowski, jednak za przyzwoleniem matki chłopców.



Nad chłopcami miał czuwać kurator, psycholog i pedagog



Zdarzenia miały miejsce w czasie, gdy matka i jej synowie byli objęci nadzorem kuratora sądowego, opieką psychologiczną i pedagogiczną. Policję zawiadomić mieli dopiero lekarze, gdy młodszy z chłopców trafił do szpitala w krytycznym stanie. Nie uwierzyli matce, że został pobity przez rówieśników.



Od kwietnia 2017 r. śledztwo prowadziła Prokuratura Regionalna w Gdańsku, która przejęła je od drawskich śledczych. To ona zgromadziła dodatkowy materiał dowodowy, który pozwolił we wrześniu 2017 r. na zmianę zarzutów i w styczniu 2018 r. na oskarżenie pary o usiłowanie zabójstwa dzieci i mężczyzny o gwałty na chłopcach.