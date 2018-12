Upadł ostatni bastion Państwa Islamskiego. Odbito miasto Hadżin

Syryjscy bojownicy pod wodzą Kurdów, wspierani przez Stany Zjednoczone, zdobyli Hadżin we wschodniej Syrii – ostatnie miasto w tym kraju, które kontrolowali dżihadyści z Państwa Islamskiego (IS) – poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Agencja Associated Press podkreśla, że utrata Hadżin w prowincji Dair az-Zaur jest ciosem dla IS, ponieważ to miasto było ich głównym bastionem na ostatnim obszarze, jaki kontrolują jeszcze we wschodniej Syrii, w pobliżu granicy z Irakiem. Pod kontrolą IS wciąż są tam jeszcze niektóre wsie.







Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) pod wodzą Kurdów od trzech miesięcy walczą z Państwem Islamskim w prowincji Dair az-Zaur. W ostatnich tygodniach ta ofensywa przybrała na sile, wraz z nadejściem posiłków z północnej Syrii.







Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka bojownicy SDF zajęli Hadżin w piątek wcześnie rano, po zaciekłych walkach.