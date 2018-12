Farmazon zbyt chory, by odpowiadać za swoje czyny. Na wiece KOD przychodzi [WIDEO]

Franciszek Jagielski, ps. „Farmazon”, który atakował podczas pracy dziennikarzy TVP, uczestniczył w demonstracji, która przy niekorzystnej pogodzie przeszła 3 km ulicami Warszawy. Postępowanie w sprawie napaści na dziennikarzy i nielegalnego posiadania broni; prokuratura zawiesiła postępowanie ze względu na zły stan zdrowia Farmazona.

Kilkudziesięcioosobowa grupa opozycjonistów przemaszerowała w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego ulicami Warszawy od Ronda Charlesa de Gaulle’a (w pobliżu budynku Giełdy Papierów Wartościowych, w którym niegdyś mieściła się siedziba KC PZPR) pod siedzibę Prawa i Sprawiedliwości.



Jednym z członków grupki demonstrującej pod hasłami „13 grudnia – raz wystarczy” i „PiS = PZPR” był Franciszek Jagielski. Farmazon przeszedł całą trasę przemarszu, która wynosiła ok. 3 km.



Dwa tygodnie wcześniej prokuratura zawiesiła śledztwo przeciwko Jagielskiemu „z uwagi na długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą kontynuowanie postępowania karnego wobec ustalenia, że stan zdrowia Franciszka Jagielskiego uniemożliwia podejrzanemu branie udziału w postępowaniu”.

źródło: portal tvp.info, Twitter

Prokuratura podejrzewała Jagielskiego o podżeganie osoby trzeciej do przemocy wobec dziennikarza TVP Michała Rachonia w celu zmuszenia go do zaniechania interwencji prasowej. Farmazon zdaniem prokuratury rażąco zlekceważył wówczas porządek prawny.Drugim zarzucanym mu czynem było grożenie dziennikarce TVP Annie Machińskiej i pracującemu z nią operatorowi połamaniem rąk w podobnym celu: zmuszenia ich do zaniechania interwencji prasowej. I tym razem Jagielski według śledczych dopuścił się rażącego zlekceważenia porządku prawnego.Ponadto Farmazon miał posiadać bez zezwolenia broń palną i broń gazową.W przeszłości Jagielski odpowiadał już za groźby karalne, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i dwukrotnie za naruszenie zakazu sądowego.