Szczerski: Przekonujemy innych do zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce

– W sprawie zwiększania obecności amerykańskich wojsk w Polsce jest postęp, gdyż przekonujemy kolejne środowiska do poparcia tej koncepcji; myślę, że od marca będziemy mogli mówić o wszczęciu mechanizmu decyzyjnego w tej sprawie – powiedział w piątek szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Podczas porannej rozmowy w radiowej Jedynce Szczerski, który w środę zakończył wizytę w USA, był pytany m.in. na jakim etapie jest sprawa zwiększenia liczebności amerykańskich wojsk w Polsce. – Jest postęp i to jest najważniejsze (...). Postęp jest dlatego, że przekonujemy kolejne środowiska żeby poprzeć tę koncepcję – odparł Szczerski.



Jak dodał podczas wizyty w USA spotkał się nie tylko z politykami, ale też ekspertami z dwóch dużych waszyngtońskich ośrodków analitycznych, które opublikowały raporty, które mają być „na potrzeby debaty amerykańskiej użyte”.



– Oba są pozytywne, w sensie, że oba wspierają tę koncepcję ulokowania na trwałe w Polsce obecności amerykańskiej wojskowej – mówił. – Dziś tematem rozmów jest zakres, skala i jakość tej obecności – dodał.





Rozmowy z kongresmenami



Szczerski poinformował, że podczas wizyty w USA rozmawiał z kongresmenami obu partii, z administracją, ekspertami i "od nikogo nie usłyszał zdania o tym, że to jest pomysł zły, że prezydent Duda wyszedł ze złym pomysłem".



– Usłyszałem coś zupełnie odwrotnego, że jest to konieczność, potrzeba, ale także wzajemny interes. My nie chcemy od strony amerykańskiej jednostronnej decyzji. Chcemy podjąć wspólnie decyzję, która będzie ważna dla Polski, USA, całego regionu i NATO. Dzisiaj dyskutujemy o tym, co będzie najlepsze dla Ameryki, Polski, NATO i całego regionu – mówił minister.



Dopytywany o ramy czasowe, że „kula śniegowa narasta”. – Coraz więcej osób o tym mówi, coraz więcej osób się na ten temat wypowiada i cała ta presja na decyzję i żeby ona była w jakimś konsensusie podjęta, jest coraz większa – powiedział.



Prezydencki minister dodał, że na początku marca ma pojawić się raport Pentagonu. – Myślę, że od tego momentu będziemy mówili już o przełomowych decyzjach, czy o uruchomieniu mechanizmu decyzyjnego (...) w tej sprawie – ocenił.



Raporty na temat perspektywy zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce przygotowału Atlantic Council oraz CEPA (The Center for European Policy Analysis).



Przewodniczący kolegium szefów sztabów sił zbrojnych USA gen. Joseph Dunford mówił w listopadzie podczas forum w Halifax, że Stany Zjednoczone rozważają różne warianty zwiększenia obecności wojskowej w Polsce, w tym obecność stałą jak i rotacyjną obecność sił wysokiej gotowości. Budowę stałej bazy wojsk USA w Polsce, nazwanej roboczo Fort Trump, zaproponował prezydent Andrzej Duda podczas wrześniowej wizyty w Waszyngtonie. Polska jest gotowa wyłożyć na ten projekt 2 mld USD.





Kwestia zniesienia wiz do USA dla Polaków



Szczerski został też w piątek zapytany, czy rok 2019 będzie kluczowy jeśli chodzi o kwestię zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych dla Polaków. Prezydencki minister odparł, że obecnie czekamy na opublikowanie tegorocznego raportu z podsumowania bloku wizowego.



– Jak się wydaje, te wiadomości będą dobre, polskie wskaźniki odmów pewnie zbliżą się do tej granicy, która jest wymagana, aby wejść w program znoszący wizy dla Polaków – mówił.



Jak dodał drugą ważną sprawą w tej kwestii „jest zgoda dzisiaj co do tego żeby w przyszłym roku podjąć kolejne działania i ze strony administracji amerykańskiej, ale także w Kongresie”. – Zarówno po stronie Kongresu, jak i po stronie administracji amerykańskiej, i to jest nowość, istnieje zgoda co do tego, aby podjąć wysiłki, które pozwolą na decyzję o zniesieniu wiz dla Polaków – mówił.



Zaznaczył jednocześnie, że to wymaga działań lobbingowych na rzecz Polski w amerykańskim Kongresie i „wspólnej pracy polskiej administracji z administracją amerykańską, dlatego że to jest też kwestia porozumień dwustronnych polsko-amerykańskich w zakresie spraw wewnętrznych”. – Ale mam nadzieję, że też polskie MSWiA te kroki podejmie i będziemy mogli wypełnić wszystkie warunki do tego, aby taką decyzję podjąć – powiedział prezydencki minister.



Szczerski stwierdził też, że ze strony amerykańskiej jest wola, aby proces ten pozytywnie zakończyć i „żeby to była perspektywa czasowa nieodległa”.





