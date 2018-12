Ranny po zamachu w Strasburgu Polak walczy o życie. „Jego stan jest ciężki”

Ranny w zamachu w Strasburgu Polak walczy o życie. Jego stan jest ciężki. Ma 36 lat i pochodzi z Katowic. Na co dzień pracuje w Parlamencie Europejskim – informuje „Dziennik Zachodni”.

Francuska policja zlokalizowała i zabiła sprawcę strzelaniny w Strasburgu, w wyniku której zginęły trzy osoby, a kilkanaście zostało rannych. Zamachowca ujęto po 48 godzinach. W akcji uczestniczyło 700 funkcjonariuszy.



Wśród ofiar znajduje się Polak – 36-letni Bartosz z Katowic, który na co dzień pracuje w Parlamencie Europejskim i mieszka w Strasburgu.



Po zamachu, który miał miejsce we wtorek wieczorem na jarmarku bożonarodzeniowym w centrum Strasburga, został przetransportowany do szpitala, gdzie walczy o życie na oddziale intensywnej terapii.



Zamachowiec odpowiedzialny za atak na jarmarku bożonarodzeniowym w Strasburgu – 29-letni Cherif Chekatt – był jednym z bojowników tzw. Państwa Islamskiego – poinformowała powiązana z grupą terrorystyczną propagandowa agencja Amaq. Nie podano jednak dowodów na przynależność mężczyzny do dzihadystów.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: „Dziennik Zachodni”, PAP

Na trop terrorysty wpadł patrol policji miejskiej w odległości zaledwie kilkuset metrów od miejsca, w którym we wtorek wieczorem zniknął z oczu ścigających go jednostek. Znalazł kryjówkę w dzielnicy Strasburga, z której pochodził.