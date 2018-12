Sąd nakazał usunięcie szopki z budynku. „Recydywa”

Sąd administracyjny departamentu Herault nakazał merowi Béziers w Oksytanii na południu Francji, usunięcie szopki bożonarodzeniowej z budynku merostwa, bo narusza ona zasady laickości państwa. Zdaniem sędziego ustawienie szopki jest „recydywą”.

Władze miasta Béziers mają 48 godzin na wykonanie postanowienia sądu. W razie niezastosowania się do wyroku merostwo będzie musiały zapłacić karę w wysokości 2 tys. euro za każdy dzień zwłoki.



Zdaniem sądu ustawienie szopki jest „recydywą” władz miejskich, bo rok wcześniej rozpatrywano identyczną sprawę. Sędzia stwierdził, że w porównaniu z grudniem 2017 r. nie zaszły żadne nowe okoliczności.



W poprzednim wyroku sąd podkreślał, że nie odbiera władzom Béziers prawa do ustawiania szopki, ale nie może ona znajdować się w budynku merostwa, bo jest to naruszenie zasady laickości państwa.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Władze Béziers w wydanym oświadczeniu wyraziły zdziwienie szybkością rozpatrzenia sprawy i zapowiedziały apelację. Merem miasta jest od 2014 r. Robert Ménard, który w wyborach startował z poparciem opozycyjnego Frontu Narodowego.Zjednoczenie Narodowe, które powstało w 2018 r. w wyniku przekształcenia się Frontu Narodowego, wyprzedza w sondażach rządzącą partię Naprzód! prezydenta Emmanuela Macrona.