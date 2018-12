Rabiej: Rada Warszawy miała odwagę wycofać się z błędów rozdawnictwa

„Rada Warszawy miała odwagę wycofać się z błędów rozdawnictwa i zadbać o budżet miasta. Dziękuję w imieniu wszystkich, którzy skorzystają dzięki temu z rozszerzonych miejskich programów społecznych, edukacyjnych, antysmogowych i zdrowotnych” – napisał na Twitterze wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej. Stołeczni radni przegłosowali projekt uchwały obniżki bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego.

Bonifikata została zmniejszona z 98 proc. do maksimum 60 proc. Przeciw zmianie protestowali radni Prawa i Sprawiedliwości.



W połowie października przed wyborami samorządowymi rada miasta przyjęła uchwałę ustającą 98-proc. bonifikatę jako standardową, a 99-proc. w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Te stawki miały obowiązywać od stycznia.



Wówczas stosowny projekt uchwały przedstawił wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS), ale poparli go jednomyślnie wszyscy radni biorący udział w głosowaniu.



W czwartek projekt uchwały ws. obniżenia bonifikaty wniósł na sesję rady miasta wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński. Radny PiS Jacek Ozdoba stwierdził przy tym, że projekt był inicjatywą prezydenta Rafała Trzaskowskiego.



W głosowaniu uchwałę poparło 38 radnych, 19 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.



Przyjęcie kontrowersyjnej uchwały skomentował na Twitterze wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej. Jak pisał, wycofanie się z założeń, popieranych przez m.in. PO przed wyborami, wynikało z chęci naprawy budżetu miasta i „błędów rozdawnictwa”.

Dziś #RadaWarszawy miała odwagę wycofać się z błędów rozdawnictwa i zadbać o budżet miasta. Dziękuję w imieniu wszystkich, którzy skorzystają dzięki temu z rozszerzonych miejskich programów społecznych, edukacyjnych, antysmogowych i zdrowotnych. pic.twitter.com/zJk7NMqPkx — Pawel Rabiej (@PawelRabiej) 13 grudnia 2018

Paweł, serio, zaliczyliście #epicfail ��

Po cholerę było obiecywać i głosować za uchwałą PiS tuż przed wyborami? I nie mierzi Cię słowo „ROZDAWNICTWO”? SRSLY? https://t.co/ciJP54sNV3 — Anna-Maria Żukowska (@AM_Zukowska) 13 grudnia 2018

Do wpisu wiceprezydenta i przyjętej uchwały odniosła się krytycznie rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska.

W uchwale zapisano, że bonifikata wynosi 60 proc., gdy opłata jednorazowa za przekształcenie zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Jeśli opłata, zostanie wniesiona w drugim roku, to bonifikata wyniesie 50 proc., w trzecim – 40 proc., w czwartym – 30 proc., w piątym – 20 proc., a jeśli w szóstym roku, to bonifikata wyniesie 10 proc.



W opinii skarbnika miasta do uchwały napisano, że obniżenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości spowoduje zmniejszenie negatywnych konsekwencji dla budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej o kwotę blisko 1,7 mld zł. A uszczuplenie dochodów w okresie objętym WPF szacowane na kwotę blisko 3,5 mld zł na skutek podjęcia uchwały, zostanie ograniczone do poziomu 1,8 mld zł.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Twitter, PAP

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ma na celu ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.