Tabliczka mnożenia jak wyliczanka – dzieci nie zauważą, że się uczą

Ene due rabe, entliczek pentliczek – któż z nas nie pamięta rymowanek, które towarzyszyły nam w dziecięcych zabawach. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że pomagały one nam w nauce, choćby prawidłowej wymowy. Podobnie, metodą nauki przez zabawę, można niepostrzeżenie nauczyć się tabliczki mnożenia.

„Osiem czworonogów w psim zaprzęgu gna, osiem razy cztery to trzydzieści dwa” – to jedna z rymowanek z książeczki „Tabliczka mnożenia w wierszykach” Tomasza Elbanowskiego, nad którą patronat medialny objęło TVP ABC.



– Nauka przez zabawę to najlepszy sposób na zapamiętanie trudnych działań – tłumaczy ideę książki sam autor. Zaś Wojciech Widłak, twórca postaci Pana Kuleczki, dodaje:



– Zabawne, pomysłowe i pomocne wierszyki wpadają w ucho, a towarzyszące im ilustracje sprawiają, że abstrakcyjne działania nabierają konkretnych kształtów.



Wydawca podkreśla, że książeczka została napisana przez rodziców dla dzieci i sprawdzona z dziećmi w domowych warunkach. Została jednak również skonsultowana metodycznie przez Dorotę Dziamską, autorkę podstawy programowej do klas I-III.

źródło: portal tvp.info

Rytm, rym, krótki wierszyk to narzędzia powszechnie wykorzystywane w edukacji małych dzieci. Jego rolę potwierdzają badania naukowe. Kompetencja miarowych uderzeń, czyli umiejętność wychwytywania miarowych rytmów z otoczenia, kształtuje się w okresie prenatalnym, gdy organizm matki dostarcza dziecku rytmiczne wzory poruszania się np. serca i innych narządów. Po urodzeniu właśnie dzięki tej kompetencji dziecko uczy się między innymi skupiania uwagi, mowy, myślenia.Książkę „Tabliczka mnożenia w wierszykach” można nabyć na stronie www.wierszykidonauki.pl.