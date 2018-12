Juncker: Nie ma rezultatów starań premier Wielkiej Brytanii

Unia Europejska może dodać jakieś wyjaśnienia do umowy ws. brexitu, ale nie ma mowy o żadnych wiążących prawnie zobowiązaniach dla strony unijnej – mówił szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker po czwartkowym szczycie UE27.

– Nie będzie wiążących prawnie nowych zobowiązań nałożonych na UE. To całkowicie jasne. Możemy dodać jakieś wyjaśnienia odnośnie do tego, co zostało już uzgodnione, ale nie będzie nowych renegocjacji – oświadczył szef Komisji Europejskiej podczas konferencji prasowej po zakończeniu obrad.







Mimo że premier Wielkiej Brytanii Theresa May cały czas walczy „uczciwie i odważnie”, „to nie daje to rezultatów” – jak zaznaczył. Dodał też, że jeśli chodzi o przyszłe relacje Unii Europejskiej ze Zjednoczonym Królestwem, Wielka Brytania musi wpierw powiedzieć, jakie są jej oczekiwania, zamiast pytać stronę unijną, czego chce UE.