Dżihadyści na motocyklach zabili co najmniej 42 osoby w czasie serii ataków we wtorek i środę na obozy Tuaregów w regionie Menaka we wschodnim Mali – poinformował w czwartek Musa Ag Acharatumane, szef sił samoobrony Tuaregów. Sprawca zamachu w Strasburgu „zneutralizowany”. „To żołnierz Państwa Islamskiego” 29-letni Cherif Chekatt, który przeprowadził zamach na jarmark bożonarodzeniowy w Strasburgu, został „zneutralizowany” – poinformował nieoficjalnie... zobacz więcej Ofiary były członkami jego ugrupowania zwanego MSA, walczącego z dżihadystami mającymi kontakty w tzw. Państwem Islamskim, którego bojówki są bardzo aktywne w regionie.



Obecne wydarzenia grożą nową falą starć międzyetnicznych w regionie Menaka, gdzie w tym tygodniu zginęło już 100 cywilów.







We wrześniu podobne gangi motocyklowe zaatakowały nomadyczną wspólnotę na granicy Mali z Nigrem, zabijając co najmniej 12 cywilów.



Malijskie władze poinformowały, że aresztowały czterech mężczyzn oskarżonych o planowanie ataków jeszcze w tym roku w stolicach głównych krajów Afryki Zachodniej. Malijski wywiad podał, że ludzie ci „przygotowywali się do przeprowadzenia ataków na pewne wrażliwe cele” w Abidżanie – stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej, Bamako (Mali) i Wagadugu (Burkina Faso).







Tuaregowie wywołali rebelię w północnej części kraju w styczniu 2012 r., co doprowadziło do kryzysu. Zrzeszeni w Ruchu Narodowym Wyzwolenia Azawadu (MNLA), ogłosili wówczas secesję i powołanie Republiki Azawadu.Dwa miesiące później wojsko malijskie pod dowództwem kapitana Amadou Sanogo dokonało zamachu stanu, obalając oskarżanego o korupcję prezydenta Amadou Toumani Toure. Natomiast w czerwcu 2012 r. część północnego Mali opanowali związani z Al-Kaidą dżihadyści, którzy prowadzili walki zarówno z MNLA, jak i z wojskiem malijskim.