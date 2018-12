Polska wstrzyma import wieprzowiny ze stref z ograniczeniami

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wstrzymaniu wydawania zezwoleń na przywóz do Polski świń i mięsa wieprzowego z obszarów objętych ograniczeniami, czyli z tzw. stref czerwonych ASF m.in. z Litwy – poinformował w czwartek resort rolnictwa.

Decyzje ministra są związane z trudną sytuacją polskich producentów trzody chlewnej – wyjaśniono w komunikacie.



Chodzi o przypadki sprowadzania świń i mięsa z terenów objętych ograniczeniami tzw. strefy czerwonej z Litwy do dwóch zakładów przetwórczych w Polsce. Przepisy dopuszczają taką możliwość.



Resort poinformował, że minister Ardanowski rozmawiał w tej sprawie z ministrem rolnictwa Republiki Litewskiej Giedriusem Surplysem. Zakwestionował on tę decyzję uznając ją za niezgodną z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.



Litewski minister zapowiedział skierowanie sprawy do Komisji Europejskiej.

– Moim obowiązkiem jest dbanie o polskich rolników. Nie mam żadnego wpływu na swobodny obrót wieprzowiną i świniami z terenów wolnych od ASF. Nie może być jednak tak, że świnie utrzymywane przez naszych rolników przerastają, a do Polski sprowadzane są zwierzęta ze strefy czerwonej, od naszego sąsiada – podkreślił cytowany w komunikacie minister.