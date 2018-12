Medytujący mnich padł ofiarą lamparta

35-letni mnich buddyjski został rozszarpany przez lamparta, gdy medytował pod drzewem. Do tragedii doszło w lesie Ramdegi niedaleko miasta Ćandrapur w środkowych Indiach.

Gajendra Narwane, zastępca dyrektora Rezerwatu Tygrysów Tadoba Andhari, poinformował, że mężczyzna został zaatakowany we wtorek około godz. 21.30-22 czasu lokalnego.



Mnich zidentyfikowany jako Rahul Walke medytował pod drzewem od miesiąca. Znajduje się ono nieopodal zabytkowej buddyjskiej świątyni. – Od miesiąca dwóch mnichów przynosiło mu pożywienie – poinformował Narwane.



Dodał, że strażnicy parku ostrzegali mnichów o obecności dzikich zwierząt w tym rejonie. – Niestety, zanim Walke opuścił to miejsce, doszło do tragedii – przyznał.

