„Jesteście z Polski? Zrobiliście dobrze, że nie przyjęliście uchodźców”

Uczestnicy programu „Wracajcie, skąd przyszliście” Piotra Kraśki spotkali się z mieszkańcami greckiej wyspy Lesbos. – Jesteście z Polski? Zrobiliście to dobrze, że nie przyjęliście tak wielu uchodźców. (….) Oni zmieniają naszą narodowość – usłyszeli od nich.

W programie TVN prowadzonym przez Piotra Kraśkę uczestnicy wcielają się w uchodźców. Mają z nimi pokonać trasę przebywaną przez migrujących do Europy.



Jak dowiedzieli się od mieszkańców Lesbos, sytuacja na wyspie dawno wymknęła się spod kontroli. Tamtejsi Grecy nie czują się bezpiecznie we własnym domu.



Początkowo na wyspie pojawiali się syryjscy uchodźcy, ale później, po otwarciu granic, zaczęli napływać imigranci zarobkowi z Afryki czy Pakistanu.



– Jak zrobię coś złego, to zostanę za to ukarana. A uchodźców i imigrantów nie spotka kara. Policja ich zatrzymuje i po jednym dniu wypuszcza. Mogą kraść ponownie – powiedziała jedna z Greczynek.

źródło: teleshow.wp.pl

– Jesteście z Polski? Zrobiliście to dobrze, że nie przyjęliście tak wielu uchodźców. (….) Oni zmieniają naszą narodowość. (…) To jest wbrew naturze – dodaje inny mieszkaniec wyspy.Także uczestnicy programu doświadczyli niedogodności związanych z obecnością imigrantów na wyspie.– Zostałyśmy potraktowane w sposób… Nazwijmy to po imieniu, przedmiotowo, jak dzi*ki. Jak osoby, po które się przychodzi i bierze, bo są ich własnością – stwierdziła jedna z uczestniczek.