Sieci handlowe skracają godziny pracy w Wigilię i sylwestra

W Wigilię oraz sylwestra sklepy będą pracować inaczej niż w zwyczajne dni. Sprawdziliśmy, w jakich godzinach będą otwarte placówki poszczególnych sieci handlowych w Polsce.

W przypadku Wigilii handel jest ustawowo ograniczony do godz. 14:00, ale większość sieci zdecydowała się zamknąć sklepy jeszcze wcześniej. W sylwestra wszystkie sieci – z wyjątkiem Żabki – ograniczą pracę do godz. 18:00.



Godziny otwarcia dużych sieci handlowych:



Aldi



Sklepy sieci Aldi będą czynne w Wigilię w godzinach od 7.00 do 13.00. W sylwestra są to godziny 07.00-18.00, jednak w przypadku poniższych sklepów godziny otwarcia zostaną skrócone do godziny 13:00:



• Żory, ul. Centralna 1



• Piotrków Trybunalski, ul. Wolborska 6A



• Rybnik, ul. 1 Maja 106



• Toruń, ul. Legionów 222A



• Świdnica, ul. Ofiar Oświęcimskich 21



• Katowice, ul. Woźniczki 15 A



• Częstochowa, ul. Korczaka 11



• Bydgoszcz, ul. Pelplińska 39



• Warszawa, ul. Radzymińska 245



• Poznań, ul. Obornicka 242



• Jastrzębie Zdrój, ul. Arki Bożka 1A



• Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 82A



• Jelenia Góra, ul. Sygietyńskiego 2



• Warszawa, ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila”11



Auchan



Hipermarkety sieci Auchan w Wigilię będą pracowały do godz. 13.00, w sylwestra do 18.00.



Biedronka



W Wigilię wszystkie sklepy Biedronka będą otwarte do godz. 13:00. Godziny pracy sklepów sieci zostaną skrócone także w sylwestra - zakupy będzie można wtedy zrobić do godz. 19:00.



25 i 26 grudnia br. (wtorek, środa), a także 1 stycznia 2019 r. (wtorek) sklepy Biedronka będą nieczynne. W pozostałe dni w okresie świątecznym będą otwarte w standardowych godzinach.

Carrefour



Niedziela, 23 grudnia – sklepy pracują w normalnych godzinach.



Wigilia, 24 grudnia – czynne do godziny 13:00.



Sylwester, 31 grudnia – czynne do godziny 18:00.



Nowy Rok, 1 stycznia – sklepy zamknięte.



Kaufland



W okresie świątecznym godziny otwarcia sklepów Kaufland są następujące:



• Niedziela, 23 grudnia: 7.00-23.00



• Wigilia, poniedziałek, 24 grudnia: 7.00-13.00



• Wtorek, 25 grudnia oraz środa, 26 grudnia: nieczynne



• Sylwester, poniedziałek, 31 grudnia: 7.00-18.00



• Wtorek, 1 stycznia: nieczynne



Lidl



Przed Bożym Narodzeniem supermarkety Lidl są otwarte w następujących godzinach:



• do 23 grudnia (niedziela handlowa) – sklepy Lidl pracują tak, jak w godzinach standardowych



• 24 grudnia (Wigilia) – sklepy są czynne do godziny 12:30



• 25-26 grudnia (Boże Narodzenie) – sklepy Lidl są zamknięte



• 27-30 grudnia – sklepy Lidl pracują tak, jak w godzinach standardowych



• 31 grudnia (sylwester) – sklepy są czynne do godziny 18:00



• 1 stycznia (Nowy Rok) – sklepy są zamknięte



• 5 stycznia – sklepy są otwarte w godzinach standardowych



• 6 stycznia (Trzech Króli) – sklepy Lidl są zamknięte



Tesco



Sklepy sieci Tesco, bez względu na format, w Wigilię pracują do godz. 13:00, a w sylwestra do godz. 18:00.



Żabka



W Wigilię sklepy Żabka będą czynne w godzinach 6:00 - 14:00. Po tej godzinie niektóre Żabki będą czynne, jeśli ich właściciele staną za ladą osobiście. W sylwestra Żabki będą pracowały w normalnych godzinach 6:00-23:00.

