Sprawca zamachu w Strasburgu „zneutralizowany”. „To żołnierz Państwa Islamskiego”

Zamachowiec odpowiedzialny za atak na jarmarku bożonarodzeniowym w Strasburgu był jednym z bojowników tak zwanego Państwa Islamskiego – poinformowała powiązana z grupą terrorystyczną propagandowa agencja Amaq.

„Sprawca ataku w Strasburgu jest jednym z żołnierzy Państwa Islamskiego i swoją akcję przeprowadził w odpowiedzi na wezwanie do atakowania obywateli krajów koalicji walczącej z nim w Syrii i Iraku” – napisano na Twitterze. Nie podano jednak dowodów na przynależność mężczyzny do dzihadystów.







Francuska jednostka antyterrorystyczna zastrzeliła w czwartek wieczorem sprawcę wtorkowego zamachu w Strasburgu, w którym zginęły trzy osoby, a trzynaście zostało rannych, w tym pięć poważnie.







W odciętej od reszty miasta dzielnicy miało dojść do wymiany ognia, w trakcie której zginął 29-letni Cherif Chekatt.

Na trop terrorysty, którego szukało w całym kraju ponad siedmiuset funkcjonariuszy, wpadł patrol policji miejskiej w odległości zaledwie kilkuset metrów od miejsca, w którym we wtorek wieczorem zniknął z oczu ścigających go jednostek. Znalazł kryjówkę w dzielnicy Strasburga, z której pochodził. Przez cały czwartek ten rejon był odcięty od reszty miasta i przeczesywany przez jednostkę antyterrorystyczną.







Według byłego szefa kontrwywiadu Christiana Prouteau, jest to rejon, w którym sprawca się obracał i gdzie czuł się bezpiecznie. Tam widziano go po raz ostatni. Posłużono się zeznaniami przetrzymywanych w areszcie jego bliskich. Pomogło to śledczym w analizach, pozwoliło na mobilizację sił i zacieśnienie pierścienia wokół niego.







Minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner wcześniej zapowiedział uruchomienie nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa, aby życie mogło wrócić do normalności. Jego zdaniem, zamknięcie jarmarku bożonarodzeniowego oznaczałoby, że ugięto się przed obskurantyzmem ze strony tych, którzy nienawidzą europejskiego modelu życia, naszej wolności.







Jarmark w Strasburgu zostanie otwarty w piątek.