„Byłem przekonany, że to Rosjanie”. Politycy wspominają stan wojenny

– Osobiście pamiętam to, jak nas wywożono w nieznanym kierunku. Byłem pewny, że to będzie na Sybir, tak jak Dubczek i Czernik, dlatego że to były nowiutkie helikoptery z sowieckimi napisami. Byłem przekonany, że to są Rosjanie – mówił w „Gościu Wiadomości” senator PO Jan Rulewski. – Ludzie, którzy pełnili władzę w latach 80-tych, zabezpieczyli swoją bezkarność – dodał senator PiS Jan Żaryn.