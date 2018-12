Reprezentant Australii zmienił płeć. Pojedzie... na mistrzostwa świata kobiet

Reprezentant Australii w piłce ręcznej Callum Mouncey zdecydował się na zmianę płci. Mający 190 cm i ważący 100 kg mężczyzna stał się kobietą. Teraz jako Hannah jest gwiazdą reprezentacji kobiecej i zagra na mistrzostwach świata.

Callum Mouncey urodził się w 1989 roku w Australii. Był piłkarzem ręcznym w kadrze narodowej tego kraju. Zadebiutował w 2012 roku w Mistrzostwach Oceanii, w spotkaniu przeciwko Nowej Zelandii. Reprezentował kraj m.in. na mistrzostwach świata w 2013 roku. Łącznie rozegrał 22 mecze w męskiej kadrze narodowej Australii. Wcześniej był też zawodnikiem australijskiego rugby.



29-latek - dziś Hannah Mouncey - w 2015 roku jeszcze jako Callum postanowił, że zostanie kobietą. Rozpoczął procedurę zmiany płci i już w kwietniu 2018 roku Mouncey mógł rozpocząć treningi z żeńską reprezentacją Australii.



Hannah w żeńskiej kadrze zadebiutowała 30 listopada. Rywalizuje z dużo niższymi i mniej postawnymi od siebie kobietami. Mouncey rozpędza się z meczu na mecz, osiągając coraz lepsze wyniki na boisku. W meczu z Kazaszkami zdobyła cztery gole, a w meczach z Japonkami i Irankami - po osiem.

Tomorrow we have the chance to do what we came here for, win and we qualify for the WC to be held here in Kumamoto again next year. The game will be played at 4:00 pm in Japan, which is 6:00 pm AEDT pic.twitter.com/603xRzU5yd