Znaleziono zwłoki czterech noworodków. Policja przeszukuje posesję

Makabryczne odkrycie w Ciecierzynie pod Byczyną (woj. opolskie). Według informacji RMF FM, policja znalazła zwłoki czterech noworodków.

Pracownicy zauważyli, że 27-latka jest w ciąży, ale nie była widziana później z dzieckiem. Kobieta zaprzeczała, by była w ciąży. Mimo to pracownicy opieki powiadomili policję.



Według naszych informacji wszystko zaczęło się od wizyty pracowników opieki społecznej u mieszkanki Ciecierzyna. Pracownicy zauważyli, że 27-latka jest w ciąży, ale nie była widziana później z dzieckiem. Kobieta zaprzeczała, by była w ciąży. Mimo to pracownicy opieki powiadomili policję.



Przesłuchiwana przez śledczych kobieta miała przyznać, że dziecko, które urodziła spaliła w piecu. Następnie wskazała miejsca, gdzie znaleziono ciała trzech innych noworodków.

Pracownicy zauważyli, że 27-latka jest w ciąży, ale nie była widziana później z dzieckiem. Kobieta zaprzeczała, by była w ciąży. Mimo to pracownicy opieki powiadomili policję.



Przesłuchiwana przez śledczych kobieta miała przyznać, że dziecko, które urodziła spaliła w piecu. Następnie wskazała miejsca, gdzie znaleziono ciała trzech innych noworodków.





Policja przeszukuje ten teren, przekopując też ziemię. Jednocześnie odmawia skomentowania sprawy.Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu prok. Stanisław Bar powiedział w rozmowie z portalem tvp.info, że o sprawie wie jedynie z mediów i również nie może jej komentować. – W zasadzie dowiaduję się kolejnych szczegółów od dziennikarzy, którzy dzwonią do mnie z pytaniami – stwierdził.Prok. Bar dodał, że w piątek informacji na ten temat udzieli Prokuratura Rejonowa w Kluczborku.