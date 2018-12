Prezydent o ofiarach stanu wojennego: Dzięki nim mamy wolną Polskę

– Przybyliśmy na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, aby uczcić pamięć ofiar stanu wojennego oraz tych, którzy wtedy byli prześladowani i cierpieli, ale także tych, którzy walczyli, a dziś już ich z nami nie ma – powiedział prezydent Andrzej Duda. Prezydent zapalił w czwartek na pl. Piłsudskiego w Warszawie, w 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, Światło Wolności - symbol pamięci o ofiarach stanu wojennego. Wcześniej ułożono na placu krzyż ze zniczy.

– Wierzę w to głęboko, że Polska nigdy nie zapomni o ofierze ludzi walczących w stanie wojennym; dzięki nim mamy Polskę wolną, suwerenną i prawdziwie niepodległą – powiedział prezydent Andrzej Duda.



Podczas wystąpienia Andrzej Duda podkreślił, że należy uczcić pamięć wszystkich tych, którzy w czasie stanu wojennego byli prześladowani i cierpieli. – Ale także tych, którzy po prostu walczyli, a dzisiaj już ich z nami nie ma, bo przez te 37 lat, które minęło zwyczajnie odeszli – powiedział.



Prezydent podkreślił też, że tamte czasy to „wielki marsz do wolności”, który „skończył się zwycięstwem roku 89, pierwszych wolnych wyborów do Senatu RP, i później dalej przemianami demokratycznymi, dzięki którym dziś mamy Polskę wolną, suwerenną, prawdziwie niepodległą, która jest naszym wielkim skarbem i w której – także dzięki tamtej ofierze – możemy się radować wolnością, swobodą i demokracją”.



Jak dodał, „to jest to, co zawdzięczamy tamtym ludziom w tamtych chwilach”. – I wierzę w to głęboko, że Polska nigdy nie zapomni o ich ofierze w tym w szczególności o ofierze życia tych, którzy wtedy polegli – cześć ich pamięci – podkreślił Duda.



Od godziny 19.30 w ramach kolejnej edycji akcji społeczno-edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej pn. „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”, nad którą – podobne jak w ubiegłych latach – honorowy patronat objął prezydent Andrzej Duda, w oknie Pałacu Prezydenckiego pojawiła się zapalona świeca upamiętniająca wszystkich tych, którzy stracili życie lub w inny sposób ucierpieli w wyniku wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego.



Zapalenie świecy nawiązuje do gestu, który w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku, wykonały rzesze ludzi na całym świecie.





Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił św. Jan Paweł II. Do postawienia w oknach świec w swoim Bożonarodzeniowym orędziu wezwał również ówczesny prezydent USA Ronald Reagan.

Także na fasadzie Pałacu Prezydenckiego w dniu 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego od godziny 19.30 została wyświetlona specjalna iluminacja nawiązująca do akcji „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”.





37 lat od wprowadzenia stanu wojennego



Dokładnie 37 lat temu władze komunistyczne, działając z pogwałceniem obowiązującego prawa, wprowadziły w Polsce stan wojenny. Zintensyfikowano działania organów bezpieczeństwa, wzmożono cenzurę i inwigilację obywateli, zdelegalizowano NSZZ „Solidarność”.



13 grudnia 1981 roku na ulice polskich miast wyjechały czołgi, pojazdy opancerzone i wozy bojowe. W celu wprowadzenia stanu wojennego zmobilizowano ok. 80 tys. żołnierzy, 30 tys. funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Użyto 1 750 czołgów, 1 400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych piechoty oraz ponad 9 tys. samochodów. Przed północą rozpoczęły się internowania działaczy opozycyjnych i pozostałe zaplanowane akcje MSW.



Stan wojenny przyniósł tysiącom osób i ich rodzinom wielkie cierpienie – izolację w obozach internowania, uwięzienie, pozbawienie pracy, inne represje, zaś dziesiątki niewinnych straciły życie.





