Głodziła pasierba i zamykała w „pokoju Harry’ego Pottera”. „Był bliski śmierci”

37-letnia Tammi Bleimeyer – matka siedmiorga dzieci – została skazana na 28 lat więzienia za głodzenie 5-letniego pasierba, zmuszanie do noszenia pieluchy oraz zamykanie w schowku pod schodami.

Opole: mężczyzna dokonał samopodpalenia Nie żyje mężczyzna, który po południu podpalił się na ul. Wrocławskiej w Opolu. – Według zebranych dotychczas informacji jest to najprawdopodobniej... zobacz więcej

Amerykańskie społeczeństwo oburzyła sprawa 5-letniego Jordana, którego porównywano do ofiar Holokaustu. 37-latka stosowała wobec chłopca poniżające i wstrzymujące rozwój praktyki, a także go głodziła.



Jordan zamykany był w schowku – który nazywano „pokojem Harry’ego Pottera” – czyli pomieszczeniu gospodarczym pod schodami, w którym ze ścian sterczały gwoździe, a wokół materaca przebiegała instalacja elektryczna.



Chłopiec nie mógł spożywać posiłków ze swoim rodzeństwem przy stole. W ciągu dnia karmiono go jedynie kromką chleba – nawet wtedy musiał ją zjeść szybko, gdyż mogła zostać mu zabrana – lekarze badający stan Jordana zgodnie twierdzili, że był bliski śmierci.



W sądzie okazało się także, że ojciec chłopca – Bradley Bleimeyer – odurzał go tabletkami, aby był cicho, gdy w domu znajdowali się goście. Ponadto 5-latka rażono w takich sytuacjach paralizatorem i uderzano jego głową o ścianę.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: dailymail

Policję o wszystkim zawiadomił nastoletni syn Bleimeyerów, który wiedział, co robią z jego przyrodnim bratem. Sąd skazał macochę Tammi Bleimeyer na 28 lat więzienia, a ojca Jordana na 15 lat pozbawienia wolności.