95-letni weteran AK przeciwko telewizji ZDF. Niemcy chcą kolejnych rozpraw

Po wielu miesiącach przerwy do krakowskiego Sądu Okręgowego w piątek wraca sprawa skierowana przeciwko niemieckiej państwowej telewizji ZDF i wytwórni filmowej UFA Fiction. Producentów serialu „Nasze matki, nasi ojcowie” pozwał kapitan Armii Krajowej Zbigniew Radłowski. Proces trwający już ponad dwa lata mógłby się rychło zakończyć, ale strona niemiecka wnioskuje o dodatkowe przesłuchanie kolejnego biegłego - niemieckiego filmoznawcy. Jeśli sąd przychyli się do tego żądania, proces może przedłużyć się o kolejne kilka miesięcy. Na piątkową rozprawę ma przybyć 95-letni weteran AK.

Kpt. Zbigniew Radłowski wraz ze Światowym Związkiem Armii Krajowej pozwali niemiecką telewizję i producenta ze względu na wymowę serialu, który postawił żołnierzy AK w wyjątkowo złym świetle. Miniserial był emitowany na całym świecie i cieszył się ogromną popularnością. Treści w nim zawarte przyjmowane były często jako fakty historyczne, a nie swobodna interpretacja artystyczna. Niektórzy krytycy zza Odry przyznawali, że telewizja ZDF wyprodukowała wreszcie film, na który czekały miliony ich krajanów. Przyjmuje on bowiem punkt widzenia na historię, jeśli nie usprawiedliwiający, to na pewno w jakiś sposób tłumaczący niemieckie zbrodnie podczas II wojny światowej.



Serial rzeczywiście uwzględniał odpowiedzialność Niemców za te zbrodnie, ale jednocześnie pokazywał, że popełniali je oni, znajdując się w sytuacji bez wyjścia. Tymczasem Polacy mając możliwość wyboru, mieli dawać upust swojemu antysemityzmowi, a wręcz pogardzie i chęci mordu na Żydach. Niemiecki historyk, prof. Julius Schoeps, który był konsultantem historycznym serialu, tuż przed emisją filmu w Polsce wyjaśniał, że ciężko wymagać od niego innego spojrzenia na historię, gdyż jest on niemieckim Żydem. Dodawał, że w Polsce podczas wojny działała też dobra partyzantka – lewicowa.

Niemiecki historyk podczas wystąpienia przed krakowskim sądem - poprzez łącza wideo - wyszedł z sali i nie powrócił do niej po przerwie. Z kolei jeden z szefów firmy producenckiej UFA Fiction przyznał w czasie rozprawy, że niczego nie żałuje i nic by w filmie nie zmienił.Jak dowiedział się portal tvp.info, w piątek pełnomocnicy telewizji i producenta chcą powołać swojego biegłego - filmoznawcę z Niemiec. Blisko rok temu na temat serialu przed sądem wypowiadał się już polski ekspert dr hab. Konrad Klejsa z Uniwersytetu Łódzkiego i nie pozostawił na filmie suchej nitki. Strona niemiecka nie chciała jednak uznać tej opinii, twierdząc, że biegły, jak wszyscy Polacy, jest „skażony” i uniemożliwia mu to wydanie bezstronnej analizy.

Niemal równolegle z postępowaniem przed sądem w Krakowie toczyła się inna sprawa przeciwko ZDF, tym razem wytoczona przez 96-letniego byłego więźnia niemieckiego obozu w Auschwitz. Chodziło o użycie określenia „polski obóz koncentracyjny” w odniesieniu do niemieckich obozów śmierci. Telewizja ZDF została już zobowiązana do przeprosin i zamieszczenia sprostowania, jednak oddała sprawę do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, który wydał kuriozalną decyzję, uznając, że wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie nie może być stosowany ze względu na „fundamentalne prawo wolności opinii oraz mediów”. Tym samym oddalił wniosek 96-letniego Karola Tendery, byłego więźnia Auschwitz i uczestnika obozowej konspiracji.



Kpt. Zbigniew Radłowski skomentował wówczas ten werdykt na łamach portalu tvp.info. Napisał m.in.: „Przeżyłem wieloletnią okupację niemiecką Warszawy, Powstanie Warszawskie, obóz jeniecki. Żaden program ZDF i żaden wyrok niemieckiego sądu nie zakłamie prawdy o tym, kto był sprawcą, a kto ofiarą. Kto zbrodniarzem, a kto bohaterem. Walczmy o tę prawdę! WSZYSCY!”.