Amerykanie zabijają się na potęgę. Najgorsze statystyki użycia broni palnej od 20 lat

Niemal 40 tys. osób zginęło w ubiegłym roku od broni palnej w Stanach Zjednoczonych. To najgorszy wynik od ponad 20 lat. Rośnie zarówno liczba zabójstw, jak i samobójstw – alarmują władze.

Strzelanina w szkole w Indianie. Nie żyje napastnik W szkole średniej w Richmond w amerykańskim stanie Indiana doszło w czwartek rano czasu miejscowego do strzelaniny. Zginął nastoletni napastnik –... zobacz więcej

Z raportu Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), federalnej organizacji podległej Departamentowi Zdrowia i Opieki Społecznej, wynika, że łącznie w 2017 roku rany postrzałowe spowodowały śmierć 39 773 osób. Daje to 12 takich zgonów na 100 tys. mieszkańców, podczas gdy w 2010 roku współczynnik ten wynosił 10,1.



Eksperci zwracają uwagę, że wyniki te są wielokrotnie wyższe niż w innych rozwiniętych krajach. Jako przykład podano 0,2 osoby zabitej na 100 tys. mieszkańców w Japonii, 0,3 w Wielkiej Brytanii i 0,9 w Niemczech. W sąsiadującej z USA Kanadzie współczynnik ten wynosi 2,1.



Stany Zjednoczone należą do sześciu krajów z najwyższym odsetkiem zgonów spowodowanych bronią palną. Pozostałe to państwa zmagające się przede wszystkim z przestępczością: Brazylia, Meksyk, Kolumbia, Wenezuela oraz Gwatemala.



Raport CDC precyzuje, że około 60 proc. przypadków śmierci spowodowanej użyciem broni palnej – niemal 24 tys. – to samobójstwa. W ubiegłym roku było to 6,9 zgonu na 100 tys. mieszkańców, podczas gdy w 2000 roku – 5,9.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TheGuardian.com

W Stanach Zjednoczonych regularnie dochodzi też do strzelanin. Każda sprawia, że powraca dyskusja o ograniczenie dostępu do broni palnej. Władze – niezależnie od opcji politycznej – nie decydują się jednak zmienić prawa w tym zakresie. Wpływ na to ma m.in. Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie Ameryki (NRA), wpływowa organizacja lobbystyczna, która za swój główny cel działania uważa ochronę drugiej poprawki do konstytucji USA, gwarantującej swobodny dostęp do broni.Stany z najwyższym odsetkiem posiadaczy broni palnej to Alaska (67,1 proc. mieszkańców ma przynajmniej jedną sztukę), Wyoming (53,8 proc.) i Montana (52,3 proc.)