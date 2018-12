Pierwszy dzień szczytu w Brukseli zdominowany przez brexit

Pierwszy dzień unijnego szczytu, który rozpoczął się w Brukseli, jest zdominowany przez brexit. Dziś europejscy przywódcy rozmawiają o tym, w jaki sposób pomóc w przyjęciu umowy brexitowej w brytyjskim parlamencie. Niektóre jej zapisy są nie do zaakceptowania przez część brytyjskich polityków. Z kolei państwa członkowskie wykluczają renegocjacje umowy.

Szczyt wprawdzie rozpoczął się od dyskusji na temat stanu negocjacji w sprawie nowego, unijnego budżetu po 2020 roku, ale kluczowe dyskusje dotyczyć mają brexitu. Najpierw premier Wielkiej Brytanii Theresa May ma prosić o prawne i polityczne gwarancje do umowy, które - jak mówiła przed wejściem na szczyt - są konieczne, by rozwiać obawy brytyjskich posłów.



– Nie oczekuję dziś natychmiastowego przełomu, ale mam nadzieję, że rozpoczniemy pracę tak szybko, jak to możliwe, nad gwarancjami, które są konieczne – powiedziała szefowa brytyjskiego rządu.



Największym problemem dla zagorzałych brexitowców jest zapis w umowie dotyczący tak zwanego bezpiecznika, który ma gwarantować, że nie będzie kontroli na granicy irlandzkiej po brexicie. Ale do czasu nowej umowy handlowej Wielka Brytania ma pozostawać w unii celnej. Londyn chce gwarancji prawnych, że bezpiecznik będzie ograniczony w czasie i nie będzie przeciągał się w nieskończoność.

źródło: IAR

– Polska stara się łagodzić stanowiska w Unii Europejskiej. Stara się sugerować naszym partnerom, żeby wypracowywali jak najbardziej kreatywne rozwiązania – komentował przed wejściem na szczyt premier Mateusz Morawiecki. Szef holenderskiego rządu Mark Rutte podkreślał, że niemożliwa jest renegocjacja umowy brexitowej. Zapewniał natomiast, że żaden z krajów Unii Europejskiej nie będzie chciał nadużywać mechanizmu awaryjnego.