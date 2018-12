Polska zaangażuje się w misję ONZ w Libanie

Planowany termin dołączenia Polski do misji pokojowej ONZ w Libanie to listopad 2019 r. – poinformował w czwartek dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. Tomasz Piotrowski na posiedzeniu sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Sejmowa komisja Obrony Narodowej zajęła się w czwartek informacją ministra obrony narodowej na temat udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach poza granicami państwa.



Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz zaznaczył, że obecnie misje, w które zaangażowani są polscy żołnierze, mają charakter doradczo-szkoleniowy. – Aktualnie SZ RP realizują zadania mandatowe w ośmiu Polskich Kontyngentach Wojskowych (PKW). W ramach NATO są cztery misje, w ramach UE trzy misje i w ramach sił Globalnej Koalicji jedna misja w Iraku – powiedział.



Zaznaczył, że działania w ramach misji mają na celu realizację postanowień warszawskiego szczytu NATO i poprawę poziomu bezpieczeństwa w regionie, a także wypełnienie zobowiązań sojuszniczych, koalicyjnych i bilateralnych.



W 2019 roku polscy żołnierze będą zaangażowani w misję Baltic Air Policing. Skurkiewicz poinformował, że od „2 stycznia do 30 kwietnia przyszłego roku misję tę będzie realizować PKW Orlik 8 z bazy lotniczej w Szawlach na Litwie siłami czterech samolotów F16 wraz z obsługą techniczną i personelem”.

– Kolejnym kontyngentem, który jest konsekwencją realizacji zobowiązań w ramach misji Baltic Air Policing, będzie 52. zmiana, czyli Orlik 9, prowadzona od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020. Ta misja w 2020 r. będzie realizowana z bazy lotniczej Amari w Estonii – mówił dowódca operacyjny gen. dyw. Tomasz Piotrowski.Kolejna misja to PKW Puławski 2019, która będzie prowadzona od 1 lutego do 30 czerwca 2019 r. – Kontyngent ten będzie realizował działania poza granicami państwa na Oceanie Atlantyckim, Morzu Północnym, Morzu Norweskim, Morzu Bałtyckim i Morzu Śródziemnym w składzie Stałego Zespołu Sił Morskich Traktatu Północnoatlantyckiego. Skład osobowy będzie liczył oprócz okrętów maksymalnie do 230 żołnierzy – mówił Skurkiewicz.

Polska ma się również zaangażować w misję ONZ UNIFIL w Libanie. Planowany termin jej rozpoczęcia to listopad 2019 r. – Oceniliśmy, że byłoby korzystne, aby do składu PKW zostały również wciągnięte inne państwa – powiedział gen. Piotrowski. Dodał, że udział w składzie naszego kontyngentu zaproponowano stronie węgierskiej. – Oczekujemy na odpowiedź strony węgierskiej co do poziomu ambicji i zaangażowania w ten projekt – mówił.



Polska zrezygnowała z udziału w misjach pokojowych ONZ w 2009 r., uznając za priorytet misje NATO i Unii Europejskiej.



W ramach sił Globalnej Koalicji Przeciwko Państwu Islamskiemu Polska w 2019 r. będzie kontynuowała misję w Iraku. – Główne zadania realizowane obecnie przez piątą zmianę to szkolenie oraz doradztwo irackim oraz jordańskim siłom specjalnym w zwalczaniu Państwa Islamskiego, wzmocnienie bezpieczeństwa i stabilizacji w regionie – mówił Piotrowski.



Zaznaczył, że obecnie stan bezpieczeństwa w Iraku „utrzymuje się na poziomie średnim”. – Zagrożenie porwaniami na poziomie niskim dla sił koalicji, natomiast wysokim dla irackich sił obrony i ludności cywilnej – dodał. Ponadto, mówił generał, w dalszym ciągu występuje duże zagrożenie atakami przy pomocy improwizowanych ładunków wybuchowych oraz atakami samobójczymi, w szczególności skierowanymi wobec ludności irackiej oraz sił bezpieczeństwa Iraku.

Planowane zaangażowanie w ramach PKW w Iraku w 2019 roku to „zwiększenie Operacji Inherent Resolve, zmniejszenie ilości wojsk specjalnych o 25 stanowisk, skierowanie dodatkowego mobilnego zespołu treningowego, skierowanie plutonu inżynieryjnego oraz obsadzenie 35 stanowisk w nowo powstającej misji NATO Mission Iraq”.



Kontynuowana będzie misja PKW Afganistan Resolute Support Mission, która jest kontynuacją zaangażowania polskich żołnierzy i personelu cywilnego w działania w ramach zakończonej w grudniu 2014 r. misji stabilizacyjnej.

– Jeżeli chodzi o planowane zmiany w zaangażowaniu, to wysyłamy kilkanaście osób, które mają poprawić naszą zdolność do rozpoznania przy pomocy bezzałogowych statków rozpoznawczych oraz wysyłamy dodatkowy pluton ochrony – mówił Piotrowski.



Kontynuowane będą też – bez zmian dotyczących poziomu zaangażowania – misje w ramach NATO w Kosowie, na Łotwie, w Rumunii, a także w ramach operacji pokojowej UE w Republice Środkowoafrykańskiej oraz w Bośni i Hercegowinie.



Gen. Piotrowski poinformował, że wydatki w 2018 r. na misje zagraniczne wyniosły blisko 223 mln zł, a w 2019 r. planowane są na ok. 260 mln zł.