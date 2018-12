Deszcz pieniędzy nad autostradą. Policja musiała ją zamknąć

Niemiecka policja była zmuszona częściowo zamknąć odcinek autostrady, po tym jak nad drogą zaczęły się unosić banknoty. Trwa ustalanie, do kogo należały pieniądze.

Do zdarzenia doszło w czwartek rano na autostradzie A98 nieopodal Eimeldingen (w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia) przy granicy ze Szwajcarią i Francją. Kierowcy zaczęli przysyłać zgłoszenia o banknotach fruwających w poprzek drogi.



Na miejsce przysłano funkcjonariuszy, którzy zamknęli odcinek autostrady i zebrali banknoty o różnych nominałach. Zabezpieczyli również portfel.



Rzecznik policji we Fryburgu Bryzgowijskim Jörg Kiefer oświadczył, że ustalane jest, jak portfel znalazł się na drodze. Podejrzewa się, że kierowca położył go na dachu i odjechał, zapominając o nim.

źródło: Euronews.com

Kiefer wskazał, że kierowcy zgłaszając zdarzenie, zwracali uwagę, że przez fruwające banknoty może dojść do wypadku.Policja nie ujawniła, ile pieniędzy zabezpieczono. Poinformowała jedynie, że była to „znaczna ilość”.