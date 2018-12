Szczyt UE. Batalia Polski, Czech, Węgier i Słowacji przynosi efekty

Jednym z głównych tematów trwającego w Brukseli szczytu UE będzie podtrzymanie i doprecyzowanie ustaleń z czerwca br. Wtedy Polsce i pozostałym krajom Grupy Wyszehradzkiej udało się wynegocjować, że nie będzie przymusowych relokacji uchodźców.

– To był bardzo ważny, trudny do osiągnięcia postulat Grupy Wyszehradzkiej. Wtedy udało się go przeforsować, teraz będą ustalane szczegóły. Można zatem powiedzieć, że ta trzyletnia batalia Polski, Czech, Węgier i Słowacji teraz przynosi efekty – skomentowała sprawę Dominika Ćosić, korespondentka TVP w Brukseli.

