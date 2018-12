Nastoletni rugbysta zmarł po szarży rywala

Kolejna tragedia wstrząsnęła światem sportu. 19-letni rugbista Nicolas Chauvin zmarł w wyniku obrażeń szyi, których doznał podczas meczu w francuskim Bordeaux.

Utalentowany sportowiec akademii młodzieżowej klubu Stade Francais doznał urazu po szarży rywala w trakcie spotkania z Bordeaux-Begles. Do zdarzenia doszło już w piątej minucie meczu. Chauvin stracił przytomność.



Natychmiast został przetransportowany do szpitala, niestety, lekarzom nie udało się uratować mu życia. – Nastolatek zmarł w środę z powodu ciężkiego urazu szyi, który spowodował zatrzymanie akcji serca i niedotlenienie mózgu – oświadczył przedstawiciel Centre Hospitalier Universitaire Pellegrin w Bordeaux.



„Z ogromnym smutkiem Stade Francais Paris informuje o śmierci nadziei naszego klubu, Nicolasa Chauvina, który zmarł w szpitalu w Bordeaux. Łączymy się w myślach z rodziną Nicolasa, której wszyscy członkowie klubu przesyłają najszczersze kondolencje” – napisał w oświadczaniu klub ze stolicy Francji.



To już drugi w ostatnich miesiącach przypadek śmierci w wyniku obrażeń młodego rugbysty we Francji. W sierpniu Louis Fajfrowski, 21-letni środkowy młyna drużyny Stade Aurillacois, stracił przytomność w szatni, po tym jak został zmieniony chwilę po ostrym ataku rywala.

