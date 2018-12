Media: May osłabiona, jej zwycięstwo nic nie zmienia

Brytyjskie media ostrożnie przyjęły wynik głosowania nad wotum nieufności dla premier Theresy May jako liderki Partii Konserwatywnej, pisząc, że ujawnił on podziały w ugrupowaniu i nie zmienia sytuacji w Izbie Gmin, co stanowi główne wyzwanie dla rządu.

Premier Theresa May obroniła się przed wotum nieufności Brytyjska premier Theresa May obroniła się w środę przed wnioskiem o udzielenie jej wotum nieufności jako przewodniczącej Partii Konserwatywnej.... zobacz więcej

Centrowy dziennik „The Times” zaznaczył, że May „utknęła w politycznej sytuacji bez oczywistego wyjścia”, a swoje zwycięstwo „zawdzięcza głównie temu, że wielu jej kolegów obawiało się, że alternatywne rozwiązania mogą być jeszcze gorsze”.



Jak dodano, jednocześnie parlament znajduje się w „martwym punkcie”, bo „idea kompromisu – zwyczajowo istota myśli konserwatywnej, a być może i całej polityki – zniknęła bez śladu”.



– W Izbie Gmin istnieją cztery grupy: ci, którzy uważają, że porozumienie May jest ledwo, ale jednak akceptowalne; ci, którzy liczą na jakąś lepszą umowę; ci, którzy są zadowoleni z wyjścia (ze Wspólnoty) bez umowy, oraz ci, którzy chcą drugiego referendum. Tak długo, jak wszystkie cztery grupy widzą szansę na realizację swojego pomysłu, skłonność do kompromisu (…) jest niska. Przetrwanie May niczego w tym kontekście nie zmienia, więc kluczowym pytaniem jest, w jaki sposób (premier) planuje wykorzystać odroczenie swojego wyroku – analizowano.



„Times” zastrzegł jednak, że dalsze procedowanie zgodnie z dotychczasową strategią przetrwania „nie jest odpowiedzialne” i „znacząco zwiększałoby prawdopodobieństwo, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej bez żadnej umowy”.

#wieszwiecej Polub nas

Krytyczny był również konserwatywny „The Telegraph”, który zaznaczył, że choć „May przetrwała rzucone jej wyzwanie w sprawie przywództwa w partii, to nic się nie zmieniło”.Gazeta ostrzegła wręcz, że „im dłużej May wykręca się od jasnych działań, tym bliżej jesteśmy bezumownego wyjścia (z UE) lub jakichkolwiek odpowiednich przygotowań do takiego scenariusza”.

Liberalny „The Guardian” ocenił z kolei, że byłoby „urojeniem wyobrażanie sobie, że inny lider byłby w stanie zarządzać taką sytuacją lepiej niż obecny”. Takie założenie opiera się na wypieraniu tego, jak kosztowne byłoby zrealizowanie jakiegokolwiek innego Brexitu i jak nierealistyczne obietnice złożyli uczestnicy kampanii za wyjściem z UE – dodano.



„May ma wiele wad, a jej błędna ocena sytuacji jest główną przyczyną obecnego kryzysu, choć nie jedyną. Jednocześnie przyznała, że Brexit wymaga trudnych wyborów: pomiędzy wolnym handlem i zamkniętymi granicami, regulacyjną autonomią i dostępem do rynku. Zwolennikom pozostania w UE i wyjścia ze Wspólnoty może się nie podobać balans zapisany w jej propozycji, ale nikt nie może zaprzeczyć, że (May) dokonała pewnych wyborów i nie udaje, że istnieje perfekcyjny Brexit, który wyróżnia ją na tle jej rywali powtarzających niebezpieczne fantazje o wyjściu bez umowy z UE” – oceniono, wzywając premier do „ponownego wypchnięcia eurofobów na margines brytyjskiej polityki”.



Z kolei tabloid „The Sun” przestrzegł szefową rządu, aby poważnie potraktowała obawy północnoirlandzkiej Demokratycznej Partii Unionistów (DUP), zaznaczając, że to głównie od ich decyzji zależy, czy utrzyma się na stanowisku. „Jeśli tylko oni podejmą taką decyzję, to następne wybory nie będą w 2022 roku, ale za kilka tygodni” – wskazał.

Gazeta zastrzegła jednocześnie, że zwycięstwo May nad eurosceptyczną frakcją Partii Konserwatywnej nie daje jej mandatu na złagodzenie podejścia do negocjacji z Unią Europejską. „Prawdziwymi sędziami wydającymi wyrok na temat tego, jak poradziła sobie z negocjacjami z UE, będzie 17,4 miliona wyborców, którzy zagłosowali za wyjściem ze Wspólnoty” – napisano.



„Wśród jej wielu błędów najpoważniejszym jest narażenie naszego wspaniałego kraju (…) na egzystencjalne ryzyko ekstremistycznego rządu marksistów z Partii Pracy. (…) Torysi muszą się zjednoczyć i odzyskać reputację kompetentnej partii. Każdy konserwatysta musi pamiętać o jednym: jeśli wy się nie doprowadzicie do porządku, to skończymy z Corbynem (jako premierem)” – ostrzeżono.



Podobne stanowisko zajął eurosceptyczny tabloid „Daily Mail”, który wezwał „torysowskich sabotażystów do zmierzenia się z rzeczywistością i zaprzestania wojny domowej” w obliczu groźby przejęcia władzy przez opozycyjną Partię Pracy.



„Trzeba zmierzyć się z faktami: jedyna osoba, której służy trwająca niestabilność, to Jeremy Corbyn, który mógłby domyślnie trafić na Downing Street (jako lider opozycji). (…) Czy torysi są gotowi na to, by zaryzykować doprowadzenie do objęcia teki premiera przez wspierającego Irlandzką Armię Republikańską marksistę, który zniszczyłby naszą gospodarkę, unię i wszystko, co sobie cenią?” – pytali publicyści.



Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską 29 marca 2019 roku.