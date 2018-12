Ciężarówka zgubiła ładunek. O mały włos doszłoby do wypadku (WIDEO)

Podczas jazdy na autostradzie z ciężarówki spadła część ładunku wprost pod koła jadącego za pojazdem innego auta. Kierowca jadący za tirem, który niczego się nie spodziewał, został zmuszony do nagłego niebezpiecznego hamowania. Na kierowcę ciężarówki został nałożony mandat karny.

Nagłe przemieszczenie się ładunku i jego wypadnięcie z ciężarówki stanowiło poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu innych jego użytkowników – informują policjanci. Tym razem kierowca innego auta, zmuszony do nagłego hamowania, zdołał opanować prowadzony przez niego samochód, ale w innym przypadku zaskoczony kierowca może nie mieć tyle szczęścia – przestrzega policja i przypomina o przepisach.



„Ważną i pierwszą zasadą jest to, że ładunek nie może spowodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub ładowności pojazdu. Z pewnością ładunek nie powinien też zmieniać położenia, jak wydarzyło się to w przedstawionej powyżej sytuacji ani wywoływać nadmiernego hałasu. Do kierowcy należy więc odpowiednie zabezpieczenie ładunku (np. pasy, plandeki, itp.)” – czytamy na stronie dolnośląskiej policji.

